Absentéisme : l'Assemblée nationale examine une loi pour sanctionner les députés, ce mercredi

L'Assemblée nationale du Sénégal s'attaque de front au phénomène de l'absentéisme parlementaire, ce mercredi. La Commission des Lois, de la Décentralisation, du Travail et des Droits humains est convoquée en réunion décisive.



L'ordre du jour porte sur un texte crucial : l'examen de la proposition de loi organique n°10/2026 visant à instaurer des mesures disciplinaires plus strictes à l'encontre des parlementaires manquant à leurs obligations de présence.







Cette réforme prévoit une modification de l'article 118 du Règlement intérieur de l'Assemblée nationale. L'objectif est d'assurer une meilleure efficacité des travaux législatifs et de répondre aux attentes des citoyens concernant l'assiduité de leurs représentants. Ce projet de loi organique marque une volonté de renforcer la discipline interne au sein de la XVe Législature, en imposant des sanctions concrètes aux députés absentéistes.







MS/NDARINFO





