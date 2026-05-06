Coupe du Monde 2026 : l'Ambassade des États-Unis refuse le visa à cinq responsables de la FSF

À quelques semaines du coup d'envoi de la Coupe du Monde 2026, un incident administratif majeur secoue le football sénégalais. L’ambassade des États-Unis à Dakar a officiellement rejeté les demandes de visa de cinq hauts responsables de la Fédération Sénégalaise de Football (FSF). Cette décision prive une partie de la délégation officielle de la possibilité d'accompagner l'équipe nationale sur le sol américain.







Parmi les personnalités directement impactées par cette mesure figurent des figures de proue du paysage sportif local : Amadou Kane, 4e vice-président de la FSF, ainsi que Moussa Mbaye et Modou Fall, respectivement présidents du Stade de Mbour et de l'As Pikine.





Saisies par les autorités sportives, les instances consulaires américaines à Dakar ont invoqué des motifs administratifs précis, dont les détails ont été rapportés par le quotidien L'Observateur.





MS/NDARINFO

