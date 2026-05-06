Drame passionnel à Mbour : une femme jugée pour le suicide de son compagnon

Le Tribunal de Mbour a examiné une affaire bouleversante mettant en cause la dame S. Ba pour non-assistance à personne en danger. Les faits se sont noués dans un contexte de crise sentimentale aiguë. Le dossier révèle que le compagnon de la prévenue a mis fin à ses jours quelques minutes seulement après une ultime discussion avec elle.





Ce drame, qui suscite une vive émotion dans la petite côte, place la justice face à un dilemme complexe sur la responsabilité individuelle lors d'une rupture.





L'accusation cherche à établir si S. Ba était consciente de l'intention suicidaire ou de la détresse psychologique profonde de son partenaire. La justice tente de déterminer si elle a volontairement omis d'alerter les secours ou d'intervenir pour empêcher le passage à l'acte. L'enjeu de ce procès dépasse le cadre individuel, car le verdict attendu pourrait faire jurisprudence au Sénégal sur la responsabilité pénale d'un conjoint face à la crise mentale de l'autre.





MS/NDARINFO



