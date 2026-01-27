GIE Coskas Tivaouane : 70 hectares de riz emblavés dans le Walo

Le Coskas, mouvement religieux tidiane fondé en 1968 pour l'organisation du Gamou annuel de Tivaouane, se transforme en véritable outil de développement socio-économique et incubateur d'entreprises, conformément aux orientations de sa personne morale, Serigne Moustapha Sy Al Amine, a annoncé le secrétaire général du mouvement, Pape Talla Dièye.



Cette mutation se traduit notamment par la création du groupement d'intérêt économique Coskas Tivaouane par la commission jeunesse du mouvement, créée en 2023. Le GIE s'inscrit dans une dynamique de développement économique tout en maintenant la vocation spirituelle originelle du Comité d'Organisation au service du Khalife Ababacar Sy.



La section Coskas Tivaouane a emblavé soixante-dix hectares de riz dans le Walo lors de la précédente campagne agricole, selon le secrétaire général local. Dans cette perspective, la commission jeunesse compte se positionner dans la commercialisation de cette production rizicole grâce au GIE qui dispose désormais de son récépissé officiel.



"Des entreprises commerciales issues du Coskas vont se positionner pour accompagner le Coskas de Tivaouane dans la commercialisation de cette production", a précisé Pape Talla Dièye, soulignant l'ambition du mouvement de valoriser le potentiel et le savoir-faire de ses membres dans plusieurs secteurs d'activité.





Parallèlement, le mouvement s'oriente vers la création d'unités de production agricole, de transformation de produits locaux et de services. Le Coskas arbore désormais le slogan "GIE Coskas, un outil de développement, chacun y participe, la hadara y gagne", traduisant cette nouvelle vision portée par les responsables.





Dans ce cadre, la commission jeunesse du Coskas Tivaouane a organisé samedi une journée d'orientation et d'action autour du thème "Entrepreneuriat – Finance – Formation". Ce panel a enregistré la participation de personnalités de la finance islamique, de l'entrepreneuriat et de la formation professionnelle, notamment du 3FPT.





Cette initiative s'inscrit dans la dynamique de transformation voulue par Serigne Abdoul Aziz Sy Al Amine et impulsée par le guide moral, Serigne Moustapha Sy. Les responsables rappellent toutefois que le Coskas demeure avant tout un creuset de formation spirituelle et religieuse.





Le secrétaire général du Coskas Tivaouane a exhorté les jeunes du mouvement à rester fidèles à leur devise fondée sur le triptyque foi, discipline et discrétion, invitant l'ensemble de la jeunesse sénégalaise à s'inspirer des valeurs incarnées par la hadara Malikia.





MS/NDARINFO



