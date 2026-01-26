Connectez-vous
Touba : Une femme interpellée pour coups et blessures

Lundi 26 Janvier 2026

Le Commissariat d'arrondissement de Ndamatou a procédé, le 20 janvier 2026, à l'interpellation d'une femme pour coups et blessures volontaires ayant entraîné une incapacité temporaire de travail de 45 jours. L'arrestation fait suite à une plainte déposée par la victime.

Selon les éléments de l'enquête, les faits remontent au 18 janvier 2026, lorsque la mise en cause est montée à l'étage de son domicile, prétextant vouloir nettoyer le salon jouxtant l'appartement de sa coépouse, ce qu'elle n'avait jamais fait auparavant.

Invitée à quitter les lieux, elle a catégoriquement refusé. Au moment où la victime s'apprêtait à rejoindre le rez-de-chaussée, elle l'a attaquée avec une lame de bistouri, lui occasionnant deux lacérations, l'une à la joue droite et l'autre à l'oreille gauche.

Entendue sur procès-verbal, la mise en cause a reconnu les faits qui lui sont reprochés, tout en affirmant avoir été attaquée en premier par sa coépouse qui tenait une lame de rasoir et qui l'aurait blessée aux doigts. Elle a déposé une contre-plainte accompagnée d'un certificat médical de 30 jours, susceptibles d'être prolongés, délivré par son chef de service.

Le médecin a justifié cette durée d'indisponibilité par le fait que la mise en cause, détachée au service de chirurgie, utilise fréquemment ses mains dans l'exercice de ses fonctions, lesquelles ont nécessité des sutures.

Toutefois, une contre-expertise effectuée aux hôpitaux de Ndamatou et de Matlaboul Fawzeyni a conclu à des certificats médicaux de 7 et 12 jours respectivement, contredisant ainsi le premier diagnostic.

Lors d'une seconde audition, la mise en cause s'est trouvée en difficulté pour indiquer l'endroit où elle avait abandonné la lame utilisée et a exprimé des regrets concernant son acte. Le médecin a maintenu ses déclarations initiales, précisant s'être basé sur les informations recueillies lors de la prise en charge de la patiente aux urgences, accessibles dans le logiciel de service.

La mise en cause a été placée en position de garde à vue. L'enquête se poursuit pour faire toute la lumière sur les circonstances exactes de cette affaire de violence domestique.

MS
 


