Le cinéma sénégalais en deuil : Halima Gadji n'est plus

Connue du grand public sous le pseudonyme de Marième Dial, Halima Gadji s'est imposée comme l'une des actrices les plus marquantes de sa génération, notamment grâce à son rôle dans la série à succès "Maîtresse d'un homme marié". Par son talent, sa prestance et son authenticité, elle a su toucher le cœur de nombreux téléspectateurs au Sénégal et au-delà.



