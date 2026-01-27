Le cinéma sénégalais en deuil : Halima Gadji n'est plus

Connue du grand public sous le pseudonyme de Marième Dial, Halima Gadji s'est imposée comme l'une des actrices les plus marquantes de sa génération, notamment grâce à son rôle dans la série à succès "Maîtresse d'un homme marié". Par son talent, sa prestance et son authenticité, elle a su toucher le cœur de nombreux téléspectateurs au Sénégal et au-delà.
Née au Sénégal, Halima Gadji débute sa carrière artistique dans le mannequinat avant de se tourner vers le théâtre et le cinéma. Elle fait ses premiers pas dans des productions telles que "Tundu Wundu" et "Sakho et Mangane", où elle révèle déjà une grande sensibilité artistique et une remarquable maîtrise du jeu d'acteur.
Au fil des années, elle s'affirme comme une artiste polyvalente, capable d'incarner des personnages complexes et nuancés. Son interprétation de Marième Dial dans "Maîtresse d'un homme marié" reste gravée dans la mémoire collective comme l'une de ses performances les plus abouties.
Au-delà de son talent d'actrice, Halima Gadji était connue pour son engagement en faveur de la promotion de la culture sénégalaise. Elle incarnait cette génération d'artistes déterminés à faire rayonner le cinéma et le théâtre nationaux sur la scène africaine et internationale.
Son décès brutal survenu ce lundi plonge le milieu artistique sénégalais dans une profonde tristesse. De nombreux hommages affluent depuis l'annonce de sa disparition, témoignant de l'impact qu'elle a eu sur ses pairs et sur le public.
Halima Gadji laisse derrière elle une filmographie qui continuera d'inspirer les générations futures d'acteurs et d'actrices sénégalais. Son parcours restera gravé dans la mémoire collective comme celui d'une artiste passionnée, engagée et profondément attachée à son art.
La communauté artistique sénégalaise perd une de ses figures les plus respectées, une femme qui a contribué par son talent à enrichir le patrimoine culturel national.
MS/NDARINFO