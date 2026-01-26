Aliou Ba : Le Sénégalais qui conquiert la Silicon Valley

Formé au Prytanée militaire de Saint-Louis, puis ingénieur en France et en Angleterre, Aliou Ba affine son expertise du cloud au sein de groupes de premier plan tels qu'Air France, Société Générale et BNP Paribas, avant de s'imposer dans la Silicon Valley.





Né à Keur Massar, en banlieue dakaroise, il incarne une nouvelle génération d'entrepreneurs africains qui font de la technologie un levier stratégique de souveraineté.





Fondateur de Cloudoor, une entreprise capable de traiter des centaines de millions de requêtes quotidiennes sans perturber l'expérience utilisateur, Aliou Ba attire l'attention d'investisseurs de référence, dont le fondateur de Docker, Hustle Fund et TechStars. Mais au-delà de la performance technologique, son ambition est structurelle.





Avec Door, un cloud 100% africain développé en partenariat avec Orange Services, il apporte une réponse concrète aux enjeux de souveraineté numérique du continent. Hébergement local, sécurité des données, conformité réglementaire : le cloud africain passe du concept à l'infrastructure opérationnelle.





Le projet répond à une nécessité stratégique pour l'Afrique. Actuellement, la majorité des données produites sur le continent transitent par des serveurs situés en Europe ou aux États-Unis, posant des questions de souveraineté, de coûts et de conformité aux réglementations locales. Door propose une alternative crédible, portée par une expertise internationale et une connaissance fine des réalités africaines.





Le parcours d'Aliou Ba illustre la trajectoire d'excellence qui caractérise de nombreux talents sénégalais formés au Prytanée militaire de Saint-Louis, institution réputée pour la rigueur de son enseignement. Après avoir fait ses armes dans les plus grandes entreprises européennes, il a choisi de mettre son expertise au service du développement technologique de l'Afrique.





Son installation dans la Silicon Valley ne l'a pas éloigné de ses racines. Au contraire, elle lui permet de lever des fonds, d'attirer les talents et de bâtir des partenariats stratégiques tout en gardant l'Afrique au cœur de son projet entrepreneurial.





De Keur Massar à San Francisco, Aliou Ba démontre qu'une innovation pensée depuis l'Afrique peut rivaliser avec les standards mondiaux. Son parcours inspire une génération d'entrepreneurs africains qui refusent de choisir entre excellence technique et engagement pour le développement du continent.





