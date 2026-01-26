Connectez-vous
NDARINFO | Actualités de Saint-Louis, Sénégal & Nord
Accueil
Envoyer à un ami
Version imprimable
Augmenter la taille du texte
Diminuer la taille du texte

Aliou Ba : Le Sénégalais qui conquiert la Silicon Valley

Lundi 26 Janvier 2026

Aliou Ba : Le Sénégalais qui conquiert la Silicon Valley

Formé au Prytanée militaire de Saint-Louis, puis ingénieur en France et en Angleterre, Aliou Ba affine son expertise du cloud au sein de groupes de premier plan tels qu'Air France, Société Générale et BNP Paribas, avant de s'imposer dans la Silicon Valley.
 

Né à Keur Massar, en banlieue dakaroise, il incarne une nouvelle génération d'entrepreneurs africains qui font de la technologie un levier stratégique de souveraineté.
 

Fondateur de Cloudoor, une entreprise capable de traiter des centaines de millions de requêtes quotidiennes sans perturber l'expérience utilisateur, Aliou Ba attire l'attention d'investisseurs de référence, dont le fondateur de Docker, Hustle Fund et TechStars. Mais au-delà de la performance technologique, son ambition est structurelle.
 

Avec Door, un cloud 100% africain développé en partenariat avec Orange Services, il apporte une réponse concrète aux enjeux de souveraineté numérique du continent. Hébergement local, sécurité des données, conformité réglementaire : le cloud africain passe du concept à l'infrastructure opérationnelle.
 

Le projet répond à une nécessité stratégique pour l'Afrique. Actuellement, la majorité des données produites sur le continent transitent par des serveurs situés en Europe ou aux États-Unis, posant des questions de souveraineté, de coûts et de conformité aux réglementations locales. Door propose une alternative crédible, portée par une expertise internationale et une connaissance fine des réalités africaines.
 

Le parcours d'Aliou Ba illustre la trajectoire d'excellence qui caractérise de nombreux talents sénégalais formés au Prytanée militaire de Saint-Louis, institution réputée pour la rigueur de son enseignement. Après avoir fait ses armes dans les plus grandes entreprises européennes, il a choisi de mettre son expertise au service du développement technologique de l'Afrique.
 

Son installation dans la Silicon Valley ne l'a pas éloigné de ses racines. Au contraire, elle lui permet de lever des fonds, d'attirer les talents et de bâtir des partenariats stratégiques tout en gardant l'Afrique au cœur de son projet entrepreneurial.
 

De Keur Massar à San Francisco, Aliou Ba démontre qu'une innovation pensée depuis l'Afrique peut rivaliser avec les standards mondiaux. Son parcours inspire une génération d'entrepreneurs africains qui refusent de choisir entre excellence technique et engagement pour le développement du continent.
 

MS/NDARINFO


Nouveau commentaire :
Facebook Twitter

Merci d'éviter les injures, les insultes et les attaques personnelles. Soyons courtois et respectueux et posons un dialogue positif, franc et fructueux. Les commentaires injurieux seront automatiquement bloqués. Merci d'éviter les trafics d'identité. Les messages des faiseurs de fraude sont immédiatement supprimés.

CAN 2025

CAF reporte à mardi l'examen du dossier disciplinaire Sénégal-Maroc. Ousmane Kane temporairement écarté du dossier

CAF reporte à mardi l'examen du dossier disciplinaire Sénégal-Maroc. Ousmane Kane temporairement écarté du dossier
La commission de discipline de la Confédération africaine de football a reporté à mardi l'examen du...

Champion d'Afrique depuis un lit d'hôpital : Le récit d'Ousseynou Niang

Champion d'Afrique depuis un lit d'hôpital : Le récit d'Ousseynou Niang
De retour en Suisse après le sacre continental du Sénégal à la Coupe d'Afrique des nations 2025,...

Yehvann Diouf révèle l'incroyable épisode des serviettes lors de la finale CAN 2025

Yehvann Diouf révèle l'incroyable épisode des serviettes lors de la finale CAN 2025
Le gardien sénégalais Yehvann Diouf a révélé jeudi une anecdote pour le moins surprenante survenue...

Pape Thiaw au Sénégal : "Mon cœur, mon âme, mon esprit sont ancrés dans ce beau pays"

Pape Thiaw au Sénégal : "Mon cœur, mon âme, mon esprit sont ancrés dans ce beau pays"
Pape Thiaw a livré ses vérités sur la finale controversée de la CAN 2025, s'expliquant sur sa...

Claude Le Roy défend le Sénégal : "Pape Thiaw a bien mené sa barque"

Claude Le Roy défend le Sénégal : "Pape Thiaw a bien mené sa barque"
Claude Le Roy a pris la défense du Sénégal après la finale controversée de la CAN 2025, allant...
LES PLUS LUS

Bassirou Diomaye Faye reçoit Mavamar Industries avant l'inauguration de la raffinerie de Sendou

23/01/2026

Parade des Lions ce mardi : l'itinéraire dévoilé de la Patte d'Oie au Palais de la République

20/01/2026

Souveraineté alimentaire : Le défi de la productivité lancé aux riziculteurs de la vallée

24/01/2026

FSF se démarque des déclarations d'El Hadji Ousseynou Diouf sur les terrains

25/01/2026

Saint-Louis : Mabouba Diagne préside le lancement de la campagne rizicole de saison sèche 2026

24/01/2026

Décès de Christian Valantin, grand témoin de l'ère senghorienne

23/01/2026

Krépin Diatta révèle : "J'ai fait quatre malaises le jour de la finale"

22/01/2026
SERVICES