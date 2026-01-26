Connectez-vous
Le contrat du sélectionneur prend fin le 28 février

Lundi 26 Janvier 2026

Le contrat de Pape Bouna Thiaw à la tête de l'équipe nationale du Sénégal arrive à échéance le 28 février prochain, dans un contexte particulièrement favorable pour le sélectionneur qui a atteint l'ensemble des objectifs fixés.
 

En remportant la Coupe d'Afrique des Nations 2025, le technicien sénégalais a validé les clauses majeures de son contrat. La victoire continentale figurait explicitement parmi les objectifs assignés, au même titre que la qualification pour la Coupe du monde 2026.
 

La ministre des Sports, Khady Diene Gaye, a rappelé ces engagements lors d'une émission sur la chaîne nationale : « La qualification au mondial 2026 fait partie des clauses du contrat du sélectionneur tout comme remporter la CAN. C'est ce qui a été signé entre les deux parties et c'est clair. »
 

À la tête des Lions, Pape Bouna Thiaw affiche un bilan solide : 17 matchs dirigés, pour 12 victoires, une défaite et 4 matchs nuls. Ces performances plaident en faveur d'une prolongation assortie d'une revalorisation salariale.
 

Durant la CAN, interrogé sur la situation des techniciens africains, souvent parmi les moins rémunérés malgré leurs résultats, Pape Thiaw avait répondu avec sobriété : « Je n'aime pas parler d'argent. Tout ce qui m'intéresse, c'est le Sénégal et notre objectif. »
 

Malgré ce bilan sportif positif, le sélectionneur n'a pas été épargné par les polémiques. Lors de la finale de la CAN, il avait demandé à ses joueurs de quitter la pelouse après la décision controversée d'accorder un penalty au Maroc, avant d'accepter de les faire revenir. Cet épisode lui vaut depuis des critiques sur les réseaux sociaux, particulièrement du côté marocain.
 

Il n'a par ailleurs pas été désigné meilleur entraîneur de la compétition, malgré un parcours sans défaite, contrairement à Walid Regragui, sacré devant le Sénégalais.
 

Sur le plan sportif, l'équipe nationale se retrouvera dès mars prochain pour préparer la Coupe du monde 2026. Plusieurs matchs amicaux sont annoncés, dont une rencontre confirmée face aux États-Unis en mai. Des oppositions face à l'Arabie Saoudite et à l'Argentine restent à confirmer.
 

Au-delà de la deuxième étoile et de sa décoration en tant que Chevalier de l'Ordre national du Mérite, Pape Bouna Thiaw, seul sélectionneur à avoir remporté la CAN et le CHAN, peut légitimement s'attendre à une reconnaissance financière en phase avec les performances réalisées.
 

MS/NDARINFO
 


