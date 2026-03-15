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Genève 2026 : Le Sénégal triomphe avec 8 médailles au Salon des inventions

Dimanche 15 Mars 2026 - 19:22

Genève 2026 : Le Sénégal triomphe avec 8 médailles au Salon des inventions

Le Sénégal a signé un exploit historique lors de la 51ᵉ édition du Salon international des inventions de Genève. Unique représentant de l’Afrique de l’Ouest à ce prestigieux rendez-vous mondial, la délégation nationale, conduite par le Professeur Dathe, a réalisé un carton plein : les huit inventions présentées ont toutes été médaillées.
 

Parmi les lauréats, le Professeur Diouma Kobor (DG de l'ANER) a décroché l'or avec une technologie révolutionnaire de nanotexturation pour panneaux solaires, capable d'absorber plus de 97 % de la lumière. Le numérique n'est pas en reste avec Maguette Sylla et ses plateformes Tera (fintech NFC) et Quitus (suivi scolaire biométrique).


L'environnement et la santé ont également brillé grâce à Souleymane Ciss (Sunu Plastic Odyssey), Mor Talla Ndiaye (poubelle intelligente Kaarangue) et Alioune Ndiaye (séchoir solaire intelligent). Ces distinctions, dédiées au Chef de l'État Bassirou Diomaye Faye et au Premier ministre Ousmane Sonko, confirment le leadership technologique du Sénégal sur la scène internationale.
 

MS/NDARINFO
 


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