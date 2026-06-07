Mondial 2026 : Kalidou Koulibaly donne des nouvelles rassurantes sur sa blessure

Le capitaine de l'équipe nationale du Sénégal, Kalidou Koulibaly, a rassuré le public sportif ce dimanche en affirmant qu'il se sentait parfaitement bien après sa blessure à la cuisse qui l'éloignait des pelouses depuis avril.





Intervenant en ligne dans une émission spéciale de RMC depuis le rassemblement des Lions aux États-Unis, le défenseur d'Al-Hilal a confirmé avoir repris l'entraînement collectif après deux mois d'absence. Forfait lors du dernier match amical perdu contre les États-Unis (2-3), le champion d'Afrique pourrait faire son retour dès mardi face à l’Arabie Saoudite à San Antonio, selon la décision du sélectionneur Pape Thiaw.





Ce retour à la compétition est capital pour le Sénégal, qui rejoindra son camp de base dans le New Jersey le 11 juin pour disputer la Coupe du monde 2026. Logés dans la poule de la France, de la Norvège et de l’Irak, les Lions entameront leur Mondial le 16 juin face aux Bleus au Stade de New York.





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