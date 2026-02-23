Grève des enseignants : Tout savoir sur le nouveau calendrier des débrayages (février-mars 2026)

Le cadre unitaire des syndicats les plus représentatifs (G7) a décrété un 5ème plan d’actions incluant des grèves totales et des débrayages pour les deux prochaines semaines.



Réuni ce lundi 23 février 2026 au siège du SAEMSS, le collectif syndical dénonce l’inertie du Gouvernement et le non-respect des engagements liés à l’apurement du passif social. Malgré les médiations de la COSYDEP et de l’Assemblée nationale, les syndicats durcissent le ton face à l’absence de la rencontre de monitoring censée apporter des réponses aux préoccupations sectorielles.





Le calendrier des perturbations débutera le mercredi 25 février par un débrayage à 09h, suivi d'une grève totale le jeudi 26 février. Le mouvement se poursuivra la semaine suivante avec des débrayages les 2 et 3 mars, ainsi que des rassemblements devant les Inspections d'Académie (IA). Une nouvelle journée de grève totale est prévue le vendredi 6 mars. En complément des arrêts de cours, le G7 maintient le boycott des évaluations, des cellules pédagogiques et de la formation des élèves-maîtres, prévenant que seule une réponse concrète pourra apaiser l'espace scolaire.





MS/NDARINFO



