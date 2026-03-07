Guerre contre l'Iran : Téhéran rejette l'ultimatum américain de capitulation

Le président iranien Massoud Pezeshkian a rejeté catégoriquement, ce samedi 7 mars 2026, l'exigence de capitulation sans condition formulée par l'administration américaine. Qualifiant cette demande de « rêve qu'ils devraient emporter dans leur tombe », le chef de l'État iranien durcit le ton alors que les opérations militaires américano-israéliennes s'intensifient dans la région.



Cette déclaration intervient dans un climat de tension extrême, marqué par des livraisons massives d'armements américains à Israël et des menaces de frappes directes sur des infrastructures stratégiques iraniennes.





Cette réponse cinglante à l'ultimatum de Washington ferme, pour l'heure, toute porte à une issue diplomatique immédiate. Téhéran semble opter pour une résistance totale, malgré les dommages considérables infligés par les récentes offensives. La Maison Blanche, de son côté, n'a pas encore réagi officiellement à cette sortie, mais le Pentagone a réaffirmé que ses objectifs militaires restaient inchangés.





MS/NDARINFO



