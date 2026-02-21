Connectez-vous
Saint-Louis : les pêcheurs célèbrent leur "victoire historique" contre BP devant le PCN britannique

Samedi 21 Février 2026

Saint-Louis : les pêcheurs célèbrent leur "victoire historique" contre BP devant le PCN britannique

L'Association des pêcheurs artisanaux de Saint-Louis (APALS) a célébré ce matin au quai de pêche de Guet-Ndar une "victoire historique" après la reconnaissance par le gouvernement britannique des griefs portés contre BP concernant le projet gazier GTA (Greater Tortue Ahmeyim).
 

"Le 6 février dernier, le gouvernement britannique a pris une décision historique. Il a reconnu toutes les griefs que les pêcheurs traditionnels de la Langue de Barbarie accompagnés par l'ONG LSD ont soumis", a déclaré Aly Marie Sagne, directeur de l'ONG Synergie pour le Développement (LSD).
 

La plainte avait été déposée le 9 août 2024 devant le Point de Contact National (PCN) britannique de l'OCDE, mécanisme chargé de surveiller le respect par les multinationales des principes directeurs de l'OCDE en matière de conduite responsable des entreprises.
 

Selon Aly Marie Sagne, les pêcheurs artisanaux sont "impactés par le projet GTA depuis plus de 6 ans". Le PCN aurait reconnu la légitimité de la plainte concernant les impacts négatifs du projet sur la communauté de la Langue de Barbarie.
 

"La portée de cette voie est symbolique mais importante pour toutes les multinationales qui opèrent en dehors de l'espace de l'OCDE et qui sont tenues de respecter les normes sociales et environnementales", a souligné le directeur de LSD.
 

Fama Sarr, secrétaire adjointe du Conseil Local de la Pêche Artisanale (CLPA) de Saint-Louis et présidente de l'union locale des femmes transformatrices, a affirmé que "cette plainte a été une victoire pour nous, mais on ne va pas dormir sous nos lauriers". Elle a appelé BP à "revenir vers nous, autour d'une table, discuter et prendre en compte les recommandations qui seront faites par ces communautés impactées".

 



