Saint-Louis : finale régionale de l'AYuTe Africa Challenge avec plus de 300 candidatures

La zone 2, regroupant Saint-Louis, Louga et Matam, a réuni cinq candidats présélectionnés qui ont défendu leurs projets devant un jury. Le panel de discussion a porté sur le sous-thème "Agriculture irriguée, résilience climatique et gestion de l'eau", adapté aux réalités locales.





"L'objectif de ce concours c'est de donner des opportunités aux jeunes. Depuis 2022, nous avions conduit une étude à travers neuf pays de l'Afrique pour voir comment les innovations technologiques sont intégrées dans l'agriculture", a déclaré Abdoulaye Ndiaye, responsable de l'évaluation à Heifer International Sénégal.





Il a indiqué que cette approche décentralisée s'inscrit dans la politique de territorialisation. "C'est pour s'approcher un peu des contextes des producteurs et voir à chaque niveau les réalités spécifiques, comment les jeunes de ces terroirs-là sont en train de les adresser", a-t-il précisé.





Les critères de sélection exigent d'être âgé de 18 à 35 ans et d'être porteur d'un projet d'innovation agricole ayant un impact concret sur la vie des agriculteurs.





Ndimby Diop, responsable du pôle communication de l'incubateur de l'UGB, a salué le partenariat. "Depuis la première édition, nous les accompagnons. L'incubateur joue un rôle stratégique dans le bon déroulement de ce concours en mobilisant les entrepreneurs, les étudiants innovateurs et les enseignants-chercheurs", a-t-il affirmé.





À l'issue des finales régionales dans les quatre zones, les trois meilleurs candidats de chaque zone participeront à un bootcamp avant la grande finale nationale.



