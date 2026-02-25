Connectez-vous
Conseil des ministres : Sonko dévoile une stratégie logement social et un fonds diaspora

Mercredi 25 Février 2026

Conseil des ministres : Sonko dévoile une stratégie logement social et un fonds diaspora

Le Premier ministre Ousmane Sonko a présenté ce mercredi au Conseil des ministres la nouvelle stratégie nationale du logement social et un projet de Fonds Immobilier de la Diaspora dans le cadre de l'Agenda national de Transformation Sénégal 2050.
 

Le chef du gouvernement a dressé un diagnostic du déficit de logement au Sénégal, pointant "le déséquilibre structurel entre l'offre et la demande, l'urbanisation galopante et les inégalités d'accès au logement". Il a demandé de définir une véritable stratégie nationale axée sur la sécurisation foncière, une législation adéquate, le financement durable et l'équité sociale et territoriale.
 

Face à une production de logements formels concentrée entre Thiès et Dakar, Ousmane Sonko a identifié plusieurs contraintes structurelles : problèmes d'accès au foncier, difficultés de mobilisation des financements, faible accompagnement des coopératives et des promoteurs privés.
 

Le Premier ministre a annoncé des réformes structurantes, notamment le projet "les Cités de la Transformation". Il a demandé l'élaboration du Schéma d'Aménagement et d'Urbanisme du Grand-Dakar (SAUDAK) et l'accélération du Plan d'Aménagement de la Nouvelle Ville de Thiès.


Le chef du gouvernement a également instruit de renforcer les capacités de la SAFRU, d'accélérer la mise en œuvre du programme de logements sociaux "en s'appuyant essentiellement sur l'auto-construction", de redynamiser les coopératives d'habitat et de renforcer le Bureau du Projet d'Assistance aux Collectivités pour l'Habitat social (BAHSO).
 

Sur le Fonds de la Diaspora, Ousmane Sonko a rappelé que les transferts de la diaspora sénégalaise représentent près de 10% du PIB, soit 2 200 milliards de FCFA par an, "destinés principalement à la consommation".
 

Le Premier ministre a présenté le concept de Fonds Commun de Placement Immobilier-Diaspora Sénégal (FCPI-DS) qui viserait à "transformer ces flux en investissements immobiliers locatifs, générant des revenus réguliers pour les familles, tout en constituant un patrimoine durable, sans dette publique".
 

Il a demandé au ministre de l'Économie de finaliser la réflexion avec les parties prenantes et d'en faire la présentation prochainement en Conseil des ministres.
 

MS/NDARINFO
 


