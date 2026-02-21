Connectez-vous
NDARINFO | Actualités de Saint-Louis, Sénégal & Nord
Saint-Louis : lancement de la végétalisation avec 94 palmiers royaux sur l'avenue Macky SALL

Samedi 21 Février 2026

La commune de Saint-Louis a lancé samedi un ambitieux projet de végétalisation de ses grandes artères dans le cadre d'une coopération décentralisée avec la ville de Rastatt en Allemagne. La première phase de cette opération pilotée par l'Agence de Développement Communal (ADC), a débuté sur l'Avenue Président Macky SALL avec la plantation de 94 palmiers royaux protégés par des gabions.


"Ce projet vise à terme la plantation de 5 306 arbres d'une manière générale", a déclaré le maire Amadou Mansour FAYE lors du lancement officiel. "Notre objectif, c'est de faire de Saint-Louis une ville durable, une ville où il fait bon de vivre. Végétaliser la ville, c'est améliorer le cadre de vie, améliorer aussi la santé des populations et les protéger contre les changements climatiques", a-t-il affirmé.
 

L'opération a mobilisé les conseillers de quartiers, les mouvements à foulard, les brigades vertes, les services techniques déconcentrés ainsi que les conseillers municipaux et départementaux.
 

Abdoukhadre Dieylani BÂ, adjoint au préfet de Saint-Louis, a salué cette initiative qui "non seulement vise à améliorer les artères de la ville, mais aussi participe à la biodiversité". Il a lancé un appel pressant à la population. "Nous lançons l'appel à la population de Saint-Louis, particulièrement aux habitants des quartiers environnants, les marchands, les commerçants, de faire ce projet le leur, de préserver les arbres, de les arroser et de protéger les infrastructures. C'est un cri de cœur", a-t-il déclaré.
 

L'édile de Ndar a précisé qu'en amont du lancement, des sessions de formation ont été organisées pour le personnel des services techniques et les mouvements à foulard "pour l'entretien et le maintien de ces arbres". Les populations riveraines ont également été sensibilisées pour la prise en charge de l'arrosage et du maintien des plantations en face de leurs domiciles.
 

"Nous souhaitons vivement que ce projet puisse connaître le succès. J'en appelle à l'ensemble des mouvements associatifs et toute la population pour que Saint-Louis puisse devenir non seulement une ville durable, mais aussi une ville propre, écologiquement l'une des meilleures villes au Sénégal", a conclu Amadou Mansour FAYE.
 



