Washington Post : La localisation des navires US transmise à l'Iran par la Russie

La Maison Blanche a minimisé ce vendredi les informations rapportées par le Washington Post suggérant que la Russie fournirait des renseignements stratégiques à l'Iran sur de potentielles cibles américaines.



Selon le quotidien américain, qui cite trois sources anonymes, Moscou transmettrait à Téhéran la localisation précise de navires et d'avions militaires au Moyen-Orient. Interrogée sur ces révélations, la porte-parole de la Maison Blanche, Karoline Leavitt, a semblé confirmer implicitement ces informations tout en affirmant qu'elles n'impactaient pas l'efficacité des frappes actuelles.





« Cela ne change clairement rien aux opérations militaires en Iran, car nous sommes en train de les décimer complètement », a martelé Karoline Leavitt. Elle a précisé que les États-Unis continuent d'atteindre leurs objectifs militaires dans cette opération de grande envergure. Ces déclarations interviennent après que le chef du Pentagone, Pete Hegseth, a affirmé plus tôt cette semaine que la Russie n'était « pas un facteur » dans le conflit contre l'Iran, malgré le soutien en renseignements que les États-Unis apportent parallèlement à l'Ukraine face à Moscou.





MS/NDARINFO



