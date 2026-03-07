Conseil de paix de Trump : L'Indonésie menace de claquer la porte

Le président indonésien Prabowo Subianto menace de quitter le « Conseil de paix » du président américain Donald Trump si cet organisme ne garantit pas des avancées concrètes pour les Palestiniens. Cette annonce du gouvernement indonésien, intervenue ce vendredi 6 mars 2026, survient alors que l'offensive américano-israélienne contre l'Iran s'intensifie.



Prabowo Subianto, sous la pression constante des groupes musulmans de son pays, lie désormais son maintien dans cette instance diplomatique à l'amélioration de la situation à Gaza, où il s'est engagé à déployer des milliers de Casques bleus dans le cadre d'un cessez-le-feu encore précaire.





MS/NDARINFO



