Renseignements russes en Iran : La réponse musclée du chef du Pentagone

Vendredi 6 Mars 2026

Renseignements russes en Iran : La réponse musclée du chef du Pentagone

Le secrétaire américain à la Défense, Pete Hegseth, a réagi fermement aux informations faisant état d'un partage de renseignements entre la Russie et l'Iran pour cibler les intérêts des États-Unis au Moyen-Orient.

Lors d'un entretien accordé à l'émission « 60 Minutes » sur CBS, le chef du Pentagone a assuré que les services américains « surveillent tout » et intègrent ces paramètres dans leurs plans de bataille.

Il a précisé que le commandant en chef est informé en temps réel des échanges diplomatiques et militaires, qu'ils soient publics ou secrets.


Pete Hegseth a par ailleurs minimisé l'impact potentiel de l'aide russe sur la sécurité des troupes américaines, affirmant que la priorité du Pentagone reste de mettre ses adversaires en danger. Selon lui, cette situation ne suscite pas d'inquiétude majeure au sein du commandement, lançant un avertissement direct aux autorités de Téhéran. « Les seuls qui devraient s'inquiéter en ce moment, ce sont les Iraniens qui pensent pouvoir s'en sortir », a-t-il martelé.
 

MS/NDARINFO
 


