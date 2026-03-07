Connectez-vous
NDARINFO | Actualités de Saint-Louis, Sénégal & Nord
NDARINFO.COM NDARINFO.COM
NDARINFO | Actualités de Saint-Louis, Sénégal & Nord
Recherche avancée
 
Accueil
Envoyer à un ami
Version imprimable
Augmenter la taille du texte
Diminuer la taille du texte

Usa : Livraison immédiate de 12 000 bombes de 470 kg à l'armée israélienne

Samedi 7 Mars 2026

Usa : Livraison immédiate de 12 000 bombes de 470 kg à l'armée israélienne

Le département d’État américain a approuvé, ce vendredi 6 mars 2026, la vente à Israël de 12 000 bombes de 470 kg pour un montant de 151,8 millions de dollars. Cette transaction massive intervient alors que l'offensive américano-israélienne contre l'Iran s'intensifie au Moyen-Orient.

Le secrétaire d’État Marco Rubio a invoqué une procédure d'urgence pour contourner l'approbation habituelle du Congrès, justifiant cette dérogation par les impératifs de la sécurité nationale des États-Unis.
 

Outre les munitions, le contrat inclut des services d'ingénierie et de logistique. Le président Donald Trump a parallèlement annoncé que les géants de l'industrie de défense américaine allaient quadrupler leur production d'armes sophistiquées. Cette décision suscite de vives critiques dans les rangs démocrates, notamment de la part de Gregory Meeks, qui dénonce une contradiction flagrante dans la stratégie de l'administration actuelle.
 

MS/NDARINFO
 


Nouveau commentaire :
Facebook Twitter

Merci d'éviter les injures, les insultes et les attaques personnelles. Soyons courtois et respectueux et posons un dialogue positif, franc et fructueux. Les commentaires injurieux seront automatiquement bloqués. Merci d'éviter les trafics d'identité. Les messages des faiseurs de fraude sont immédiatement supprimés.