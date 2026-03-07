Usa : Livraison immédiate de 12 000 bombes de 470 kg à l'armée israélienne

Le département d’État américain a approuvé, ce vendredi 6 mars 2026, la vente à Israël de 12 000 bombes de 470 kg pour un montant de 151,8 millions de dollars. Cette transaction massive intervient alors que l'offensive américano-israélienne contre l'Iran s'intensifie au Moyen-Orient.



Le secrétaire d’État Marco Rubio a invoqué une procédure d'urgence pour contourner l'approbation habituelle du Congrès, justifiant cette dérogation par les impératifs de la sécurité nationale des États-Unis.





Outre les munitions, le contrat inclut des services d'ingénierie et de logistique. Le président Donald Trump a parallèlement annoncé que les géants de l'industrie de défense américaine allaient quadrupler leur production d'armes sophistiquées. Cette décision suscite de vives critiques dans les rangs démocrates, notamment de la part de Gregory Meeks, qui dénonce une contradiction flagrante dans la stratégie de l'administration actuelle.





MS/NDARINFO



