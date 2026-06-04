Hajj 2026 : 30 pèlerins bloqués à La Mecque après avoir manqué leur vol Air Sénégal

Selon Air Sénégal, les vérifications menées ont révélé que les documents de voyage n’avaient pas été remis aux passagers par le chauffeur du bus qui les avait conduits à l’aéroport.





Une fois l’incident signalé, un véhicule a été envoyé pour récupérer les passeports et les acheminer rapidement vers l’aéroport, mais à son retour, l’appareil avait déjà entamé sa procédure de repoussage avant décollage, une phase qui ne permet plus de retarder le départ pour des raisons opérationnelles et de sécurité aérienne.







Informée de la situation, la Délégation générale au Pèlerinage a coordonné avec les autorités saoudiennes la prise en charge des passagers concernés. Le ministère saoudien du Hajj a ainsi assuré leur hébergement à l’hôtel Razana en attendant leur rapatriement.





Air Sénégal indique travailler actuellement à l’identification des meilleures solutions pour permettre le retour des pèlerins vers le Sénégal dans les plus brefs délais, en fonction des places disponibles sur les prochains vols, réaffirmant son engagement à accompagner les passagers concernés et à leur fournir toute l’assistance nécessaire jusqu’à leur arrivée à destination.





MS/ndarinfo



