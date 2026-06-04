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Attaque de l'agence BOA de Yoff : Révélations sur le braqueur arrêté

Jeudi 4 Juin 2026

Attaque de l'agence BOA de Yoff : Révélations sur le braqueur arrêté

L'agence de la Bank of Africa (BOA) située à Yoff a été le théâtre d’un braquage spectaculaire en plein jour, perpétré par un homme de tenue membre d’un corps d’élite.
 

Arborant un masque d'oxygène au visage, le mis en cause a fait irruption dans l'établissement financier avant de jeter une grenade lacrymogène à l'intérieur de la banque. Ce mode opératoire lui a permis de semer le chaos et de s'emparer rapidement d'une somme estimée à 13 millions de Francs CFA.
 

Dans sa tentative de fuite, le braqueur a lancé une seconde grenade lacrymogène en direction de ses poursuivants afin de couvrir sa retraite. Malgré l'utilisation de ces armes, il a finalement été maîtrisé par les personnes présentes sur les lieux.


Face à la gravité des faits et au profil de l'assaillant, la Brigade de la Foire a été dessaisie du dossier, et l’enquête a été officiellement confiée à la Section de Recherches (SR) de la gendarmerie pour faire toute la lumière sur cette affaire.
 

MS

 



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