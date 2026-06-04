Électricité : La Senelec explique les causes des coupures de courant

Dans un communiqué signé par la direction de la communication et du marketing, l'entreprise publique informe sa clientèle que le système électrique national fait face à des « contraintes exceptionnelles d'exploitation », liées à « l'indisponibilité de certains moyens de production ».





La Senelec indique que des travaux programmés de maintenance, nécessaires pour assurer le bon fonctionnement des équipements, sont en cours, notamment sur la centrale Karpowership (KPS).





Selon la société nationale, cette situation intervient dans un contexte marqué par une forte demande d'électricité, principalement en raison de la hausse des températures observée sur l'ensemble du territoire sénégalais. Malgré les efforts déployés pour mobiliser l'ensemble des moyens de production disponibles et optimiser l'exploitation du système électrique, la Senelec prévient que des « interruptions de service pourraient être observées dans certaines localités ».





Elle assure que ses équipes techniques, en étroite collaboration avec l'ensemble des partenaires du secteur, sont « pleinement mobilisées » afin de rétablir les capacités de production concernées dans les meilleurs délais et de minimiser les impacts sur la qualité de service.





Ms/ndarinfo



