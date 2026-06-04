Tanière : Les confidences de Bara Sapoko Ndiaye (Bayern) avant le Mondial 2026

Âgé de 18 ans, le joueur du Bayern Munich a appris sa sélection à son réveil à travers des messages, confiant au micro de la Fédération sénégalaise de football qu'il ne s'attendait pas à être appelé. Déjà aligné comme titulaire dimanche dernier lors du match amical contre les États-Unis à Charlotte (défaite 2-3), le jeune joueur a salué son intégration rapide facilitée par les conseils des anciens et la présence de son coéquipier en club, Nicolas Jackson.





Les Lions de Pape Thiaw préparent la compétition et vont rallier San Antonio (Texas) pour y affronter l'Arabie Saoudite en amical le 9 juin à 23h GMT. L'effectif, qui attend encore les arrivées d’Ismaïla Sarr, Yehvann Diouf, Antoine Mendy, Pathé Ciss et Ibrahim Mbaye, rejoindra son camp de base dans l'État du New Jersey le 11 juin. Le Sénégal débutera son Mondial le 16 juin face à la France à New York, avant de défier la Norvège le 23 juin au MetLife Stadium et de boucler la phase de poules contre l'Irak le 26 juin à Toronto.





MS/ndarinfo



