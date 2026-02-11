Sonko à l'Assemblée nationale le 24 février





Le Premier ministre Ousmane Sonko et son équipe gouvernementale sont attendus à l'Assemblée nationale le 24 février prochain, à 10 heures (GMT). Ce rendez-vous, qui s'inscrit dans le cadre des traditionnelles questions d'actualité au gouvernement, se tiendra dans une atmosphère particulièrement lourde, marquée par la crise universitaire profonde qui secoue le pays.





Le décès de l'étudiant Abdoulaye Ba, survenu lors d'affrontements entre étudiants et forces de l'ordre à l'UCAD, sera au centre des débats. Les députés de l'opposition ont déjà annoncé leur intention d'interpeller fermement le chef du gouvernement sur la gestion sécuritaire des campus et les circonstances exactes de ce drame qui cristallise la colère de la classe politique et de la société civile.





Outre cette séance d'explications, l'agenda législatif s'annonce chargé pour les semaines à venir. Selon les informations rapportées par le quotidien "L’Observateur", les parlementaires devront examiner un projet de loi crucial portant sur la création du Conseil national de régulation des médias. Ce texte, qui vise à moderniser le cadre de contrôle de la presse au Sénégal, passera en commission le 26 février avant d'être soumis au vote en séance plénière le 3 mars.





Cette double échéance parlementaire constitue un test majeur pour le gouvernement face à une opposition revigorée par les récents événements. Entre la nécessité d'apaisement social et la volonté de poursuivre ses réformes institutionnelles, l'exécutif devra manoeuvrer habilement dans l'hémicycle de la place Soweto.





MS/NDARINFO





