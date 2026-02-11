Dakar : Petrosen annonce son intention de piloter sa propre campagne d'exploration

La compagnie pétrolière nationale, Petrosen, franchit une étape historique dans sa stratégie de développement. L’entreprise publique a annoncé son intention de piloter, de manière autonome, sa propre campagne d'exploration sur le bassin terrestre (onshore). Selon des informations rapportées par l'agence Bloomberg, un investissement massif de 100 millions de dollars, soit environ 55 milliards de Francs CFA, sera mobilisé dès cette année.





Le Directeur Général de Petrosen, Alioune Gueye, justifie ce choix stratégique par le potentiel géologique encore sous-exploité du pays. « Puisque nous avons fait des découvertes en mer, il est logique de penser que nous avons le même potentiel qu'à terre », a-t-il déclaré, faisant un parallèle direct avec les succès mondiaux enregistrés dans les projets offshores tels que Sangomar et Grand Tortue Ahmeyim (GTA).





L'exploration sur la terre ferme au Sénégal est restée au point mort pendant plusieurs décennies, les efforts des compagnies internationales et de l'État s'étant principalement concentrés sur l'offshore profond. Ce nouveau virage marque la volonté de la compagnie nationale de ne plus se contenter de parts de participation, mais de devenir un opérateur technique de premier plan capable de réaliser ses propres forages.





Alioune Gueye affiche un optimisme résolu quant aux chances de succès de cette campagne imminente. « Nous espérons réaliser une découverte majeure dans notre bassin terrestre d'ici la fin de l'année », a-t-il promis. Avec ce financement de 55 milliards FCFA, Petrosen ambitionne d'inscrire son propre nom au bas des prochaines grandes découvertes d'hydrocarbures du pays, renforçant ainsi la souveraineté énergétique du Sénégal.





MS/NDARINFO



