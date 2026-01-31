Idrissa Gana Gueye : pourquoi "Gana" sur son maillot depuis 2014

Depuis 2014, le milieu de terrain international sénégalais Idrissa Gueye arbore fièrement le nom "Gana" sur son maillot, une tradition qui intrigue souvent les supporters. Derrière ce choix se cache une histoire familiale émouvante et une marque de respect profond envers son grand-père.





"Gana" est le deuxième prénom du joueur, donné par son père en hommage à son grand-père décédé. Dans une interview accordée au Guardian en 2016, alors qu'il évoluait à Everton, le double champion d'Afrique avait expliqué la signification de ce choix. "Cela m'a été transmis comme une marque de respect pour mon grand-père, même s'il n'a jamais aimé le football", avait-il confié avec émotion.





Le paradoxe de cette histoire familiale ne manque pas de piquant. "Mon père jouait et mes deux frères aînés jouaient, mais mon grand-père non, il ne s'intéressait pas du tout au foot. J'ai toujours vécu pour le football, tout le monde au Sénégal adore le football, à l'exception de mon grand-père", avait raconté le milieu sénégalais au Liverpool Echo en décembre 2016.





C'est lors de sa dernière saison avec le LOSC Lille en 2014-2015 que le joueur a commencé à floquer ses maillots du nom "Gana", abandonnant ainsi son nom de famille "Gueye" qu'il portait depuis le début de sa carrière professionnelle en 2008. Cette transition marque un tournant personnel dans sa vie de footballeur, transformant chaque match en un hommage perpétuel à son aïeul.





Cette pratique de personnalisation des maillots n'est pas isolée dans le monde du football. D'autres joueurs ont fait des choix similaires pour diverses raisons personnelles. Dele Alli a opté pour son prénom "Dele", Memphis Depay préfère également son prénom, tandis que Sergio Agüero arbore son surnom d'enfance "Kun". Mais pour Idrissa Gana Gueye, ce choix revêt une dimension particulière : c'est un pont entre les générations, un hommage à un homme qui n'aimait pas le football mais dont le nom brille désormais sur les plus grandes scènes du football mondial.





MS/NDARINFO



