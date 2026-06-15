Pape Thiaw : « Ce ne serait pas une surprise » de battre la France

Le sélectionneur des Lions du Sénégal, Pape Thiaw, a affiché une confiance totale à la veille du choc face à la France, estimant que son équipe possède l'expérience, la qualité et la régularité pour rivaliser avec les meilleures nations du monde.







« Pour moi, ce ne serait pas une surprise. Nous avons des joueurs de classe mondiale dans cette équipe et nous sommes les champions d'Afrique », a-t-il déclaré en conférence de presse, s'appuyant sur un bilan éloquent pour étayer sa conviction. « Nous nous sommes qualifiés pour trois Coupes du monde consécutives et nous avons disputé trois finales de CAN sur les quatre dernières éditions. Cela montre la régularité de cette équipe », a-t-il souligné.







Sans minimiser l'adversaire, Pape Thiaw a maintenu sa ligne offensive. « Nous savons que nous allons affronter une très grande équipe. Mais nous préparons tous nos matchs pour les gagner », a-t-il affirmé, refusant par ailleurs de parler d'effet de surprise dans le football moderne. « Toutes les équipes présentes ici ont travaillé pour se qualifier. Personne n'est là par hasard », a-t-il conclu.



