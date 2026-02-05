Connectez-vous
NDARINFO
112 000 tonnes de bananes : le record salué par le Président à Tambacounda

Jeudi 5 Février 2026

Le président Bassirou Diomaye Faye a visité ce jeudi l’exploitation agricole du Groupe Yellitaare à Tambacounda, une étape clé de sa tournée économique dans l’Est du pays. S’étendant sur plus de 200 hectares, ce domaine incarne un modèle d’agriculture intégrée, structurant plusieurs filières de production et s'imposant comme un bassin d'emplois majeur pour la jeunesse de la région.
 

Le Chef de l’État a profité de ce déplacement pour saluer les performances exceptionnelles de la région, véritable pilier de la souveraineté alimentaire nationale. Le Sénégal a enregistré cette année une production record de 112 000 tonnes de bananes, un résultat historique ayant permis de suspendre les importations durant trois mois. À elle seule, la région de Tambacounda assure désormais près de 80 % de l'offre nationale sur ce marché.
 

Au-delà des chiffres, cette visite souligne la volonté de la nouvelle administration de renforcer les pôles agricoles régionaux. Pour Bassirou Diomaye Faye, le modèle de production intégrée développé à Tambacounda constitue un levier de croissance indispensable à l'autosuffisance alimentaire et à la transformation structurelle de l’économie, conformément aux objectifs du projet « Sénégal 2050 ».

MS/NDARINFO

 

 


Nouveau commentaire :
