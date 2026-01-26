Ousmane Sonko accueilli à Rabat par le Premier ministre marocain Aziz Akhannouch

Cette visite officielle s'inscrit dans le cadre du renforcement des liens historiques très forts et du partenariat stratégique entre Dakar et Rabat, selon un dossier de presse élaboré par le Bureau d'information gouvernemental. La vitalité de la coopération entre les deux pays frères s'illustre à travers plusieurs domaines allant de l'économie aux finances, en passant par des secteurs aussi stratégiques que l'enseignement supérieur, la santé, la défense et la sécurité, l'agriculture, l'énergie, les mines, la pêche, l'hydraulique, l'habitat et la justice.



