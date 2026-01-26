Connectez-vous
NDARINFO | Actualités de Saint-Louis, Sénégal & Nord
Accueil
Envoyer à un ami
Version imprimable
Augmenter la taille du texte
Diminuer la taille du texte

Ousmane Sonko accueilli à Rabat par le Premier ministre marocain Aziz Akhannouch

Lundi 26 Janvier 2026

Ousmane Sonko accueilli à Rabat par le Premier ministre marocain Aziz Akhannouch

Le Premier ministre sénégalais Ousmane Sonko est arrivé lundi matin à Rabat pour une visite officielle au Maroc dans le cadre de la quinzième Grande Commission mixte de coopération sénégalo-marocaine. Le chef du gouvernement a été accueilli à l'aéroport par son homologue marocain Aziz Akhannouch, note l'APS.
 

L'avion transportant la délégation sénégalaise a atterri à l'aéroport de Rabat peu après sept heures GMT. Le Premier ministre marocain Aziz Akhannouch, accompagné d'autres officiels du royaume, a personnellement accueilli Ousmane Sonko, illustrant l'importance accordée par Rabat à cette visite bilatérale.
 

La délégation sénégalaise comprend plusieurs membres du gouvernement dont Cheikh Niang, ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur, Daouda Ngom chargé de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, Serigne Guèye Diop à l'Industrie et au Commerce, Abdourahmane Sarr à l'Économie, au Plan et à la Coopération, ainsi que Mabouba Diagne en charge de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Souveraineté alimentaire.
 

Cette visite officielle s'inscrit dans le cadre du renforcement des liens historiques très forts et du partenariat stratégique entre Dakar et Rabat, selon un dossier de presse élaboré par le Bureau d'information gouvernemental. La vitalité de la coopération entre les deux pays frères s'illustre à travers plusieurs domaines allant de l'économie aux finances, en passant par des secteurs aussi stratégiques que l'enseignement supérieur, la santé, la défense et la sécurité, l'agriculture, l'énergie, les mines, la pêche, l'hydraulique, l'habitat et la justice.
 

Les échanges commerciaux entre le Sénégal et le Maroc ont connu une progression soutenue au cours des dernières années. En 2024, les exportations sénégalaises vers le Maroc sont estimées à vingt-quatre virgule sept milliards de francs CFA, enregistrant une hausse significative de vingt-six virgule deux pour cent par rapport à 2023. Cette progression reflète principalement la performance de produits issus des secteurs halieutique et agroalimentaire qui constituent l'essentiel de l'offre exportée vers le marché marocain.


Les importations sénégalaises en provenance du Maroc se sont établies à cent quarante-sept milliards de francs CFA en 2024, en hausse de dix-neuf virgule deux pour cent par rapport à l'année précédente, témoignant de l'intensification des relations commerciales bilatérales entre les deux pays.
 

MS/NDARINFO


Nouveau commentaire :
Facebook Twitter

Merci d'éviter les injures, les insultes et les attaques personnelles. Soyons courtois et respectueux et posons un dialogue positif, franc et fructueux. Les commentaires injurieux seront automatiquement bloqués. Merci d'éviter les trafics d'identité. Les messages des faiseurs de fraude sont immédiatement supprimés.

CAN 2025

CAF reporte à mardi l'examen du dossier disciplinaire Sénégal-Maroc. Ousmane Kane temporairement écarté du dossier

CAF reporte à mardi l'examen du dossier disciplinaire Sénégal-Maroc. Ousmane Kane temporairement écarté du dossier
La commission de discipline de la Confédération africaine de football a reporté à mardi l'examen du...

Champion d'Afrique depuis un lit d'hôpital : Le récit d'Ousseynou Niang

Champion d'Afrique depuis un lit d'hôpital : Le récit d'Ousseynou Niang
De retour en Suisse après le sacre continental du Sénégal à la Coupe d'Afrique des nations 2025,...

Yehvann Diouf révèle l'incroyable épisode des serviettes lors de la finale CAN 2025

Yehvann Diouf révèle l'incroyable épisode des serviettes lors de la finale CAN 2025
Le gardien sénégalais Yehvann Diouf a révélé jeudi une anecdote pour le moins surprenante survenue...

Pape Thiaw au Sénégal : "Mon cœur, mon âme, mon esprit sont ancrés dans ce beau pays"

Pape Thiaw au Sénégal : "Mon cœur, mon âme, mon esprit sont ancrés dans ce beau pays"
Pape Thiaw a livré ses vérités sur la finale controversée de la CAN 2025, s'expliquant sur sa...

Claude Le Roy défend le Sénégal : "Pape Thiaw a bien mené sa barque"

Claude Le Roy défend le Sénégal : "Pape Thiaw a bien mené sa barque"
Claude Le Roy a pris la défense du Sénégal après la finale controversée de la CAN 2025, allant...
LES PLUS LUS

Bassirou Diomaye Faye reçoit Mavamar Industries avant l'inauguration de la raffinerie de Sendou

23/01/2026

Parade des Lions ce mardi : l'itinéraire dévoilé de la Patte d'Oie au Palais de la République

20/01/2026

Gianni Infantino : "Nous condamnons fermement le comportement des joueurs sénégalais"

19/01/2026

Souveraineté alimentaire : Le défi de la productivité lancé aux riziculteurs de la vallée

24/01/2026

Saint-Louis : Mabouba Diagne préside le lancement de la campagne rizicole de saison sèche 2026

24/01/2026

Krépin Diatta révèle : "J'ai fait quatre malaises le jour de la finale"

22/01/2026

Décès de Christian Valantin, grand témoin de l'ère senghorienne

23/01/2026
SERVICES