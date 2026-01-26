Ousmane Sonko accueilli à Rabat par le Premier ministre marocain Aziz Akhannouch

Le Premier ministre sénégalais Ousmane Sonko est arrivé lundi matin à Rabat pour une visite officielle au Maroc dans le cadre de la quinzième Grande Commission mixte de coopération sénégalo-marocaine. Le chef du gouvernement a été accueilli à l'aéroport par son homologue marocain Aziz Akhannouch, note l'APS.
L'avion transportant la délégation sénégalaise a atterri à l'aéroport de Rabat peu après sept heures GMT. Le Premier ministre marocain Aziz Akhannouch, accompagné d'autres officiels du royaume, a personnellement accueilli Ousmane Sonko, illustrant l'importance accordée par Rabat à cette visite bilatérale.
La délégation sénégalaise comprend plusieurs membres du gouvernement dont Cheikh Niang, ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur, Daouda Ngom chargé de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, Serigne Guèye Diop à l'Industrie et au Commerce, Abdourahmane Sarr à l'Économie, au Plan et à la Coopération, ainsi que Mabouba Diagne en charge de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Souveraineté alimentaire.
Cette visite officielle s'inscrit dans le cadre du renforcement des liens historiques très forts et du partenariat stratégique entre Dakar et Rabat, selon un dossier de presse élaboré par le Bureau d'information gouvernemental. La vitalité de la coopération entre les deux pays frères s'illustre à travers plusieurs domaines allant de l'économie aux finances, en passant par des secteurs aussi stratégiques que l'enseignement supérieur, la santé, la défense et la sécurité, l'agriculture, l'énergie, les mines, la pêche, l'hydraulique, l'habitat et la justice.
Les échanges commerciaux entre le Sénégal et le Maroc ont connu une progression soutenue au cours des dernières années. En 2024, les exportations sénégalaises vers le Maroc sont estimées à vingt-quatre virgule sept milliards de francs CFA, enregistrant une hausse significative de vingt-six virgule deux pour cent par rapport à 2023. Cette progression reflète principalement la performance de produits issus des secteurs halieutique et agroalimentaire qui constituent l'essentiel de l'offre exportée vers le marché marocain.
Les importations sénégalaises en provenance du Maroc se sont établies à cent quarante-sept milliards de francs CFA en 2024, en hausse de dix-neuf virgule deux pour cent par rapport à l'année précédente, témoignant de l'intensification des relations commerciales bilatérales entre les deux pays.
