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Kaolack : La BRS saisit 8 kg de chanvre indien et arrête deux trafiquants

Dimanche 15 Mars 2026 - 19:18

Kaolack : La BRS saisit 8 kg de chanvre indien et arrête deux trafiquants

La Brigade Régionale de Stupéfiants (BRS) de Kaolack a frappé un grand coup dans la lutte contre le trafic de drogue ce vendredi 13 mars 2026. Lors d'une opération chirurgicale menée en deux temps, les agents ont démantelé un réseau de distribution opérant dans plusieurs secteurs clés de la ville.
 

La première intervention a eu lieu à 16h30 au quartier Parcelles Assainies, suivie de près par une seconde descente à 17h00 au quartier Camp des Gardes. Ce dispositif coordonné a permis l'interpellation de deux individus et la saisie de huit kilogrammes de chanvre indien, ainsi que 106 cornets prêts à l'emploi.

Un motocycle de marque Jakarta, servant de vecteur pour la livraison rapide des produits à travers la commune, a également été immobilisé. Les deux suspects sont actuellement en garde à vue pour les besoins de l'enquête.
 

MS/NDARINFO
 


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