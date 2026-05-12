NDARINFO | Actualités de Saint-Louis, Sénégal & Nord

Gestion de la dette : Le Président Bassirou Diomaye Faye au cœur d’un dialogue stratégique avec la DG du FMI

Mardi 12 Mai 2026 - 11:08

Gestion de la dette : Le Président Bassirou Diomaye Faye au cœur d’un dialogue stratégique avec la DG du FMI

Le Chef de l’État, Bassirou Diomaye Faye, a placé la souveraineté économique et la stabilité financière au sommet de ses priorités internationales. Lors d’un entretien crucial avec Madame Kristalina Georgieva, Directrice Générale du Fonds Monétaire International (FMI), la situation de la dette du Sénégal a été le pivot central des discussions.


Ce dossier, particulièrement sensible pour l’équilibre budgétaire du pays, est désormais porté personnellement par le Président de la République, illustrant sa volonté d'engager le Sénégal dans une nouvelle ère de gestion des finances publiques.
 

L’objectif de cette rencontre de haut niveau est clair : trouver la meilleure issue possible pour alléger la charge de la dette tout en préservant les capacités d’investissement de l’État.


En s’impliquant directement dans ces négociations, le Président cherche à sécuriser des conditions de financement plus favorables et à rassurer les partenaires institutionnels sur la rigueur de la trajectoire économique nationale. 
 

MS/NDARINFO
 



Nouveau commentaire :
Facebook Twitter

Merci d'éviter les injures, les insultes et les attaques personnelles. Soyons courtois et respectueux et posons un dialogue positif, franc et fructueux. Les commentaires injurieux seront automatiquement bloqués. Merci d'éviter les trafics d'identité. Les messages des faiseurs de fraude sont immédiatement supprimés.
Les plus lus

APR : Macky Sall muscle son top management avec la nomination de Mamadou Djigo

11/05/2026

Pétrole et Gaz : un second Lycée Technique bientôt érigé dans la banlieue de Dakar

07/05/2026

Partenariat public-privé : Le groupe SENICO réaffirme son soutien à la « Vision Sénégal 2050 »

05/05/2026

Tabaski 2026 : la Mauritanie envoie plus de 123 000 têtes pour le marché.

08/05/2026

Mauritanie : Le décompte étourdissant de la fortune présumée saisie de Mohamed Ould Abdel Aziz

11/05/2026

Ousmane Sonko tape du poing sur la table : 6 milliards pour les Mamelles et fin des blocages du PROGEP

07/05/2026

Crise au sommet : Abass Fall dénonce un projet de « délégation spéciale » à Dakar et prédit le pire pour Pastef

11/05/2026
NDARINFO +
24 HEURES

Le Sénégal classé pays le plus difficile pour entrer aux États-Unis en 2026

12/05/2026

Trophées UNFP 2026 : Malang Sarr honoré dans l'équipe type, un signal fort pour les Lions

12/05/2026

Gestion de la dette : Le Président Bassirou Diomaye Faye au cœur d’un dialogue stratégique avec la DG du FMI

12/05/2026

Centenaire d’Abdoulaye Wade : L’hommage national décalé aux 4 et 5 juin, Kébémer entre en scène

12/05/2026

Thiès : Le mystère de la disparition de Lamine Ndiaye reste entier après des fouilles infructueuses

12/05/2026

Marché d’armement de 45 milliards : L’AJE frappe fort, deux mandats de dépôt et un mandat d’arrêt international

12/05/2026