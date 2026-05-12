Gestion de la dette : Le Président Bassirou Diomaye Faye au cœur d’un dialogue stratégique avec la DG du FMI

Le Chef de l’État, Bassirou Diomaye Faye, a placé la souveraineté économique et la stabilité financière au sommet de ses priorités internationales. Lors d’un entretien crucial avec Madame Kristalina Georgieva, Directrice Générale du Fonds Monétaire International (FMI), la situation de la dette du Sénégal a été le pivot central des discussions.





Ce dossier, particulièrement sensible pour l’équilibre budgétaire du pays, est désormais porté personnellement par le Président de la République, illustrant sa volonté d'engager le Sénégal dans une nouvelle ère de gestion des finances publiques.





L’objectif de cette rencontre de haut niveau est clair : trouver la meilleure issue possible pour alléger la charge de la dette tout en préservant les capacités d’investissement de l’État.





En s’impliquant directement dans ces négociations, le Président cherche à sécuriser des conditions de financement plus favorables et à rassurer les partenaires institutionnels sur la rigueur de la trajectoire économique nationale.





MS/NDARINFO



