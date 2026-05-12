Trophées UNFP 2026 : Malang Sarr honoré dans l'équipe type, un signal fort pour les Lions

Le football sénégalais brille à nouveau sur la scène française. Ce lundi 11 mai 2026, lors de la prestigieuse 34e cérémonie des trophées de l’UNFP, le défenseur sénégalais Malang Sarr a été officiellement élu dans l’équipe type de la saison en Ligue 1. Cette distinction vient couronner une année exceptionnelle sous les couleurs du FC Lens, où le défenseur s'est imposé comme l'un des piliers infranchissables du championnat.



Aux côtés de Sarr, d'autres talents du continent ont également été mis en lumière. Le latéral marocain Achraf Hakimi et le milieu malien Mamadou Sangaré figurent parmi les nominés. Ce dernier a d'ailleurs réalisé un doublé mémorable en remportant également le prix Marc-Vivien Foé, récompensant le meilleur joueur africain évoluant dans l'élite française.





Une efficacité redoutable au service du collectif



Les statistiques de Malang Sarr cette saison forcent le respect et expliquent sa présence parmi l'élite des défenseurs. En 31 matchs disputés, il a contribué à garder sa cage inviolée à 11 reprises (clean sheets). Au-delà de ses interventions défensives, sa qualité de relance a impressionné les observateurs avec un taux de passes réussies avoisinant les 90 %, faisant de lui un véritable meneur de jeu depuis l'arrière.





Le Mondial 2026 en ligne de mire

Cette récompense individuelle arrive à un moment charnière pour l'équipe nationale du Sénégal. Alors que le sélectionneur Pape Thiaw doit composer avec la blessure du capitaine Kalidou Koulibaly et le manque de rythme d'Abdoulaye Seck, le nom de Malang Sarr revient avec insistance dans tous les débats. Sa forme étincelante avec Lens pourrait en faire l'atout majeur de la défense des Lions pour la prochaine Coupe du monde, dont la liste finale doit être dévoilée le 21 mai prochain.





MS/NDARINFO



