NDARINFO | Actualités de Saint-Louis, Sénégal & Nord

Trophées UNFP 2026 : Malang Sarr honoré dans l'équipe type, un signal fort pour les Lions

Mardi 12 Mai 2026 - 11:13

Trophées UNFP 2026 : Malang Sarr honoré dans l'équipe type, un signal fort pour les Lions

Le football sénégalais brille à nouveau sur la scène française. Ce lundi 11 mai 2026, lors de la prestigieuse 34e cérémonie des trophées de l’UNFP, le défenseur sénégalais Malang Sarr a été officiellement élu dans l’équipe type de la saison en Ligue 1. Cette distinction vient couronner une année exceptionnelle sous les couleurs du FC Lens, où le défenseur s'est imposé comme l'un des piliers infranchissables du championnat.

Aux côtés de Sarr, d'autres talents du continent ont également été mis en lumière. Le latéral marocain Achraf Hakimi et le milieu malien Mamadou Sangaré figurent parmi les nominés. Ce dernier a d'ailleurs réalisé un doublé mémorable en remportant également le prix Marc-Vivien Foé, récompensant le meilleur joueur africain évoluant dans l'élite française.
 

Une efficacité redoutable au service du collectif


Les statistiques de Malang Sarr cette saison forcent le respect et expliquent sa présence parmi l'élite des défenseurs. En 31 matchs disputés, il a contribué à garder sa cage inviolée à 11 reprises (clean sheets). Au-delà de ses interventions défensives, sa qualité de relance a impressionné les observateurs avec un taux de passes réussies avoisinant les 90 %, faisant de lui un véritable meneur de jeu depuis l'arrière.
 

Le Mondial 2026 en ligne de mire

 

Cette récompense individuelle arrive à un moment charnière pour l'équipe nationale du Sénégal. Alors que le sélectionneur Pape Thiaw doit composer avec la blessure du capitaine Kalidou Koulibaly et le manque de rythme d'Abdoulaye Seck, le nom de Malang Sarr revient avec insistance dans tous les débats. Sa forme étincelante avec Lens pourrait en faire l'atout majeur de la défense des Lions pour la prochaine Coupe du monde, dont la liste finale doit être dévoilée le 21 mai prochain.
 

MS/NDARINFO
 



Nouveau commentaire :
Facebook Twitter

Merci d'éviter les injures, les insultes et les attaques personnelles. Soyons courtois et respectueux et posons un dialogue positif, franc et fructueux. Les commentaires injurieux seront automatiquement bloqués. Merci d'éviter les trafics d'identité. Les messages des faiseurs de fraude sont immédiatement supprimés.
Les plus lus

APR : Macky Sall muscle son top management avec la nomination de Mamadou Djigo

11/05/2026

Pétrole et Gaz : un second Lycée Technique bientôt érigé dans la banlieue de Dakar

07/05/2026

Partenariat public-privé : Le groupe SENICO réaffirme son soutien à la « Vision Sénégal 2050 »

05/05/2026

Tabaski 2026 : la Mauritanie envoie plus de 123 000 têtes pour le marché.

08/05/2026

Mauritanie : Le décompte étourdissant de la fortune présumée saisie de Mohamed Ould Abdel Aziz

11/05/2026

Ousmane Sonko tape du poing sur la table : 6 milliards pour les Mamelles et fin des blocages du PROGEP

07/05/2026

Crise au sommet : Abass Fall dénonce un projet de « délégation spéciale » à Dakar et prédit le pire pour Pastef

11/05/2026
NDARINFO +
24 HEURES

Le Sénégal classé pays le plus difficile pour entrer aux États-Unis en 2026

12/05/2026

Trophées UNFP 2026 : Malang Sarr honoré dans l'équipe type, un signal fort pour les Lions

12/05/2026

Gestion de la dette : Le Président Bassirou Diomaye Faye au cœur d’un dialogue stratégique avec la DG du FMI

12/05/2026

Centenaire d’Abdoulaye Wade : L’hommage national décalé aux 4 et 5 juin, Kébémer entre en scène

12/05/2026

Thiès : Le mystère de la disparition de Lamine Ndiaye reste entier après des fouilles infructueuses

12/05/2026

Marché d’armement de 45 milliards : L’AJE frappe fort, deux mandats de dépôt et un mandat d’arrêt international

12/05/2026