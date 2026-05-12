Saint-Louis : L’ANACIM annonce une houle dangereuse et des vents violents dès ce mardi

Le Sénégal s’apprête à affronter une période de fortes turbulences maritimes. L’Agence nationale de l’aviation civile et de la météorologie (ANACIM) vient d’émettre un bulletin d’alerte concernant une dégradation brutale des conditions sur l’ensemble des côtes. À partir de ce mardi 12 mai 2026, l’arrivée d’une houle de secteur Nord-Ouest, dont les crêtes pourraient dépasser les 2,5 mètres, va rendre la mer particulièrement hostile.





Le phénomène touchera d'abord la Grande Côte dès les premières heures de mardi, avant d'atteindre la presqu'île de Dakar dans la nuit du mercredi 13 mai. Selon les experts de la météo nationale, cette situation de mer très agitée devrait persister jusqu'au samedi 16 mai. Les vagues, d'une puissance inhabituelle, pourraient provoquer des déferlements dangereux sur le littoral, menaçant les infrastructures côtières et les habitations en bord de mer.





Des rafales de 40 km/h sur la Grande Côte

En plus de la houle, des vents forts de secteur Nord viennent compliquer le tableau. Les prévisions annoncent des rafales pouvant atteindre 40 km/h, particulièrement entre Saint-Louis et Dakar. Cette combinaison de vent et de forte houle crée des conditions de navigation extrêmement périlleuses, notamment pour les embarcations légères et les pirogues artisanales qui sont les premières exposées aux risques de chavirage.





L’ANACIM et les autorités maritimes lancent un appel pressant à la vigilance absolue. Les pêcheurs sont invités à suspendre leurs sorties en mer durant cette période critique. Pour les usagers de la mer et les populations vivant en zone côtière, le respect strict des consignes de sécurité est impératif pour éviter tout drame. La prudence reste de mise jusqu’à la levée de l’alerte prévue samedi en début de journée.





MS/NDARINFO



