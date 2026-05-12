NDARINFO | Actualités de Saint-Louis, Sénégal & Nord

Le Sénégal classé pays le plus difficile pour entrer aux États-Unis en 2026

Mardi 12 Mai 2026 - 11:24

Le Sénégal classé pays le plus difficile pour entrer aux États-Unis en 2026

Une étude alarmante du cabinet d'avocats Bogin, Munns and Munns, relayée par NPR et Baptist News, place le Sénégal au sommet d'une liste noire migratoire. Selon ce rapport basé à Orlando, les citoyens sénégalais, burundais et nigérians font face à des obstacles quasi insurmontables pour accéder au territoire américain. Le Sénégal occupe la première place de ce classement, avec une situation décrite comme un blocage total des voies d'accès à la résidence permanente.
 

L'administration Trump, qui traite désormais l'immigration comme un pur « problème de sécurité nationale », a instauré des mesures restrictives sans précédent. Le rapport souligne l'existence d'une interdiction partielle de voyager et d'un gel administratif complet du traitement des demandes de carte verte pour les Sénégalais. Cette rigueur se traduit par un taux de rejet massif : 74 % des demandes de visas touristiques ou de court séjour sont systématiquement refusées.
 

Un fossé immense entre la demande et la réalité

 

Les chiffres publiés illustrent une crise de mobilité sans précédent pour les ressortissants sénégalais. Alors que plus de 33 000 personnes effectuent chaque mois des recherches en ligne pour immigrer aux États-Unis, la réalité administrative est brutale : seuls 170 visas d'immigrant sont approuvés mensuellement pour l'ensemble du territoire sénégalais. Le Burundi et le Nigeria complètent ce podium de la restriction, malgré le poids démographique et économique de ce dernier.
 

La barrière financière des 15 000 dollars

 

Au-delà des gels de dossiers, l'obstacle est devenu financier. Depuis mars 2026, une caution de 15 000 dollars (environ 9 millions de FCFA) est exigée pour l'obtention de certains visas touristiques. Cette somme, qualifiée d'« obstacle insurmontable », s'ajoute à des directives consulaires ordonnant le rejet systématique des candidats mentionnant des mauvais traitements subis dans leur pays d'origine. Outre le trio de tête, le "Top 10" des pays les plus pénalisés inclut également la Gambie, le Bénin, l'Angola, la Tanzanie, le Malawi, la Zambie et le Gabon.
 

MS/NDARINFO
 



Nouveau commentaire :
Facebook Twitter

Merci d'éviter les injures, les insultes et les attaques personnelles. Soyons courtois et respectueux et posons un dialogue positif, franc et fructueux. Les commentaires injurieux seront automatiquement bloqués. Merci d'éviter les trafics d'identité. Les messages des faiseurs de fraude sont immédiatement supprimés.
Les plus lus

APR : Macky Sall muscle son top management avec la nomination de Mamadou Djigo

11/05/2026

Pétrole et Gaz : un second Lycée Technique bientôt érigé dans la banlieue de Dakar

07/05/2026

Partenariat public-privé : Le groupe SENICO réaffirme son soutien à la « Vision Sénégal 2050 »

05/05/2026

Tabaski 2026 : la Mauritanie envoie plus de 123 000 têtes pour le marché.

08/05/2026

Mauritanie : Le décompte étourdissant de la fortune présumée saisie de Mohamed Ould Abdel Aziz

11/05/2026

Ousmane Sonko tape du poing sur la table : 6 milliards pour les Mamelles et fin des blocages du PROGEP

07/05/2026

Crise au sommet : Abass Fall dénonce un projet de « délégation spéciale » à Dakar et prédit le pire pour Pastef

11/05/2026
NDARINFO +
24 HEURES

Le Sénégal classé pays le plus difficile pour entrer aux États-Unis en 2026

12/05/2026

Trophées UNFP 2026 : Malang Sarr honoré dans l'équipe type, un signal fort pour les Lions

12/05/2026

Gestion de la dette : Le Président Bassirou Diomaye Faye au cœur d’un dialogue stratégique avec la DG du FMI

12/05/2026

Centenaire d’Abdoulaye Wade : L’hommage national décalé aux 4 et 5 juin, Kébémer entre en scène

12/05/2026

Thiès : Le mystère de la disparition de Lamine Ndiaye reste entier après des fouilles infructueuses

12/05/2026

Marché d’armement de 45 milliards : L’AJE frappe fort, deux mandats de dépôt et un mandat d’arrêt international

12/05/2026