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L'Assemblée acte les démissions de Diallo et Mbacké et transmet une proposition de révision constitutionnelle à Diomaye

Vendredi 12 Juin 2026

L'Assemblée acte les démissions de Diallo et Mbacké et transmet une proposition de révision constitutionnelle à Diomaye
Le Bureau de l'Assemblée nationale a pris acte, lors de sa réunion de ce vendredi, des démissions d'Ismaïla Diallo et Cheikh Thioro Mbacké, respectivement Premier et Troisième Vice-président, de leurs fonctions occupées depuis l'installation de la législature, selon un communiqué de l'institution.


Le Bureau a salué « leur disponibilité et leur engagement au service de l'Institution parlementaire » et précisé qu'il sera procédé à leur remplacement, conformément à l'article 18 du Règlement intérieur de l'Assemblée nationale.


Le Bureau informe par ailleurs avoir reçu, examiné et déclaré recevable une proposition de loi portant révision de la Constitution, portée par un groupe de députés et intégrant les observations issues de la décision du Conseil constitutionnel n°4/C/26 du 25 mai 2026. Conformément à l'article 69, alinéa 4, du Règlement intérieur, cette proposition sera transmise au Président de la République pour avis.


Enfin, la Conférence des Présidents, réunie le même jour, a adopté le calendrier de travail des affaires en instance.


MS/NI

 


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