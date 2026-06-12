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Dakar : Saisie record de 92 kg de cocaïne par la gendarmerie à Keur Massar »

Vendredi 12 Juin 2026

Dakar : Saisie record de 92 kg de cocaïne par la gendarmerie à Keur Massar »

La Brigade de Recherches de Keur Massar a procédé à l'arrestation d'un individu de nationalité sénégalaise et à la saisie de quatre-vingt-douze (92) kilogrammes de cocaïne dissimulés dans un véhicule en réparation, a appris Ndarinfo.
 

L'opération a été déclenchée le 11 juin 2026 à la suite de l'exploitation d'un renseignement signalant la présence de plaquettes suspectes dans un garage mécanique. Déployée sur les lieux pour une mission de surveillance, une équipe d'enquêteurs a découvert quatre-vingt-douze (92) plaquettes de cocaïne d'un kilogramme chacune à bord d'un véhicule de marque Volkswagen de couleur blanche. L'exploitation des documents trouvés dans l'habitacle a permis d'identifier formellement le conducteur, qui a été localisé puis appréhendé dans le quartier de la Médina à Dakar.

 

Placé en garde à vue pour association de malfaiteurs et trafic international de stupéfiants, le mis en cause a reconnu, lors de son interrogatoire, avoir convoyé de la drogue depuis le Mali à plus de quatre reprises.


Il agissait pour le compte d'un commanditaire de nationalité sénégalaise, actuellement incarcéré à la maison d'arrêt et de correction de Rebeuss pour des délits similaires, moyennant une rémunération de 150 000 francs CFA par voyage. Un échantillon de la substance saisie a été transmis au Centre National d'Identification Criminelle de la Gendarmerie (CNIC) pour analyse, tandis que les investigations se poursuivent.

 

MS/NI
 



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