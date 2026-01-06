Connectez-vous
L'Eurobond sénégalais 2028 rebondit de 6,5% depuis début janvier

Mardi 6 Janvier 2026

L'Eurobond sénégalais arrivant à échéance en 2028 a enregistré une remontée significative d'environ 6,5% depuis le vendredi 2 janvier 2026, marquant la fin d'une spirale baissière qui inquiétait les investisseurs, a-t-on appris de sources financières.
 

Cette reprise se traduit par une revalorisation du titre, qui s'échange désormais autour de 71% de sa valeur faciale, contre un point bas de 67% atteint le 18 décembre dernier, selon les mêmes sources.
 

Ce rebond de 4 points en seulement deux semaines témoigne d'un retour progressif de la confiance des créanciers envers la signature du Sénégal, soulignent les observateurs des marchés financiers.
 

Cette dynamique positive s'explique principalement par les signaux rassurants envoyés par les autorités sénégalaises concernant la conclusion imminente d'un nouvel accord avec le Fonds monétaire international (FMI), précisent les sources financières.
 

Pour les investisseurs, un tel partenariat est synonyme de rigueur budgétaire et de transparence dans la gestion des finances publiques.
 

Par ailleurs, le succès du dernier emprunt obligataire réalisé par l'État a fini de convaincre les marchés de la résilience financière du pays.
 

En parvenant à mobiliser des ressources importantes malgré un contexte global tendu, le Sénégal a démontré sa capacité à honorer ses engagements, soulignent les analystes.
 

Si la situation reste sous surveillance, cette embellie de 6,5% sur l'euro-obligation 2028 offre une bouffée d'oxygène au Trésor public, relèvent les observateurs.
 

Le maintien des cours à ce niveau durant le premier trimestre 2026 sera déterminant pour stabiliser durablement les taux d'intérêt de la dette sénégalaise à l'échelle internationale, estiment les experts financiers.
 

Le Sénégal avait traversé une zone de fortes turbulences marquée par une dépréciation de ses titres souverains ces dernières semaines, avant d'amorcer cette phase de redressement sur les marchés internationaux.

MS
 


