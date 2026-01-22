Connectez-vous
NDARINFO | Actualités de Saint-Louis, Sénégal & Nord
Accueil
Envoyer à un ami
Version imprimable
Augmenter la taille du texte
Diminuer la taille du texte

La FSF commet un cabinet d'avocats pour la défense des 18 supporters incarcérés

Jeudi 22 Janvier 2026

La FSF commet un cabinet d'avocats pour la défense des 18 supporters incarcérés

Dix-huit supporters sénégalais interpellés à Rabat après la finale de la CAN 2025 ont été écroués et seront jugés le 4 février prochain. La Fédération sénégalaise de football (FSF) a commis un cabinet d'avocats pour assurer leur défense, rapporte le quotidien Libération.
 

Les dix-huit supporters sénégalais, arrêtés pour trouble à l'ordre public suite aux incidents survenus lors de la finale controversée au stade Moulay Abdellah, sont maintenus en détention préventive au Maroc. Le procès a été fixé au 4 février par les autorités judiciaires marocaines.
 

Face à cette situation, la Fédération sénégalaise de football a décidé de prendre en charge la défense juridique des supporters incarcérés. Un cabinet d'avocats a été mandaté pour assurer leur représentation lors du procès et veiller au respect de leurs droits.
 

Cette initiative de la FSF témoigne de la volonté des autorités footballistiques sénégalaises d'accompagner les supporters dans cette épreuve judiciaire. Les dix-huit prévenus sont poursuivis pour des faits liés aux violents heurts survenus après les décisions arbitrales contestées lors de la finale.
 

Les tensions avaient éclaté après qu'un but sénégalais a été refusé pour une faute jugée imaginaire et qu'un penalty a été accordé au Maroc. Ces décisions arbitrales avaient provoqué la colère des trois mille supporters sénégalais présents dans le stade.
 

Le gouvernement sénégalais, à travers le communiqué du Premier ministre Ousmane Sonko, avait assuré suivre attentivement la situation des supporters interpellés avec les autorités consulaires et diplomatiques ainsi que les autorités marocaines.
 

Le procès du 4 février sera déterminant pour l'avenir judiciaire de ces dix-huit supporters qui risquent des peines de prison ferme au Maroc. La défense assurée par le cabinet d'avocats mandaté par la FSF devra plaider les circonstances atténuantes liées au contexte émotionnel de la finale.
 

Cette affaire s'inscrit dans les suites judiciaires de la finale la plus controversée de l'histoire récente de la CAN.

MS/NDARINFO
 


Nouveau commentaire :
Facebook Twitter

Merci d'éviter les injures, les insultes et les attaques personnelles. Soyons courtois et respectueux et posons un dialogue positif, franc et fructueux. Les commentaires injurieux seront automatiquement bloqués. Merci d'éviter les trafics d'identité. Les messages des faiseurs de fraude sont immédiatement supprimés.

CAN 2025

Pape Thiaw au Sénégal : "Mon cœur, mon âme, mon esprit sont ancrés dans ce beau pays"

Pape Thiaw au Sénégal : "Mon cœur, mon âme, mon esprit sont ancrés dans ce beau pays"
Pape Thiaw a livré ses vérités sur la finale controversée de la CAN 2025, s'expliquant sur sa...

Claude Le Roy défend le Sénégal : "Pape Thiaw a bien mené sa barque"

Claude Le Roy défend le Sénégal : "Pape Thiaw a bien mené sa barque"
Claude Le Roy a pris la défense du Sénégal après la finale controversée de la CAN 2025, allant...

"Par son œuvre, sa constance et son exemplarité" : Diomaye Faye célèbre Sadio Mané

"Par son œuvre, sa constance et son exemplarité" : Diomaye Faye célèbre Sadio Mané
Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a rendu un hommage appuyé à Sadio Mané lors...

Bassirou Diomaye Faye aux supporters : "Ces femmes et ces hommes qui n'ont jamais cessé d'y croire"

Bassirou Diomaye Faye aux supporters : "Ces femmes et ces hommes qui n'ont jamais cessé d'y croire"
Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a rendu un vibrant hommage aux supporters des...

CAN 2025 : quatre Lions dans le onze type dominé par le Sénégal et le Maroc

CAN 2025 : quatre Lions dans le onze type dominé par le Sénégal et le Maroc
La CAF a dévoilé mercredi le onze type de la CAN 2025, avec quatre joueurs sénégalais figurant dans...
LES PLUS LUS

Finale CAN : portes ouvertes à 15h, cérémonie de clôture à 18h30, coup d'envoi à 19h

17/01/2026

Sénégal : gel des importations de pomme de terre et d’oignon

16/01/2026

Finale CAN : le Soudanais Mahmoud Ismail désigné pour Sénégal-Maroc

16/01/2026

Alerte météo: houle dangereuse de 2,5 mètres sur les côtes sénégalaises dès dimanche

15/01/2026

5 choses à savoir sur Jean-Jacques Ndala Ngambo, l'arbitre de la finale Maroc-Sénégal

18/01/2026

Le Sénégal lancera son deuxième satellite GAINDESAT-1B en 2026

16/01/2026

Mutation à la MAC du Pavillon spécial : ce que l'on sait de la nomination de Papa Modou Diouf

17/01/2026
SERVICES