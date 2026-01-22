La FSF commet un cabinet d'avocats pour la défense des 18 supporters incarcérés

Dix-huit supporters sénégalais interpellés à Rabat après la finale de la CAN 2025 ont été écroués et seront jugés le 4 février prochain. La Fédération sénégalaise de football (FSF) a commis un cabinet d'avocats pour assurer leur défense, rapporte le quotidien Libération.





Les dix-huit supporters sénégalais, arrêtés pour trouble à l'ordre public suite aux incidents survenus lors de la finale controversée au stade Moulay Abdellah, sont maintenus en détention préventive au Maroc. Le procès a été fixé au 4 février par les autorités judiciaires marocaines.





Face à cette situation, la Fédération sénégalaise de football a décidé de prendre en charge la défense juridique des supporters incarcérés. Un cabinet d'avocats a été mandaté pour assurer leur représentation lors du procès et veiller au respect de leurs droits.





Cette initiative de la FSF témoigne de la volonté des autorités footballistiques sénégalaises d'accompagner les supporters dans cette épreuve judiciaire. Les dix-huit prévenus sont poursuivis pour des faits liés aux violents heurts survenus après les décisions arbitrales contestées lors de la finale.





Les tensions avaient éclaté après qu'un but sénégalais a été refusé pour une faute jugée imaginaire et qu'un penalty a été accordé au Maroc. Ces décisions arbitrales avaient provoqué la colère des trois mille supporters sénégalais présents dans le stade.





Le gouvernement sénégalais, à travers le communiqué du Premier ministre Ousmane Sonko, avait assuré suivre attentivement la situation des supporters interpellés avec les autorités consulaires et diplomatiques ainsi que les autorités marocaines.





Le procès du 4 février sera déterminant pour l'avenir judiciaire de ces dix-huit supporters qui risquent des peines de prison ferme au Maroc. La défense assurée par le cabinet d'avocats mandaté par la FSF devra plaider les circonstances atténuantes liées au contexte émotionnel de la finale.





Cette affaire s'inscrit dans les suites judiciaires de la finale la plus controversée de l'histoire récente de la CAN.



MS/NDARINFO



