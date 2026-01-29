La Ziarra de Halwar 2026 mise sur l'innovation intellectuelle et économique

Le village natal d'El Hadji Oumar Foutiyou Tall s'apprête à devenir, les 10 et 11 février prochains, le carrefour d'une renaissance à la fois spirituelle et socio-économique. L'association Renddo a dévoilé mardi les contours de la Ziarra annuelle de Halwar, marquée cette année par une ambition de développement territorial sans précédent.





Placé sous l’autorité du Khalife Cheikh Mouhamadoul Bachir Tall, cet événement commémoratif dépasse désormais le seul cadre religieux. « Nous voulons faire de Halwar un pôle d’attraction intellectuel et économique », ont martelé les organisateurs lors d'une conférence de presse à Dakar. Avec plus de 25 000 membres actifs à travers le monde, l’association Renddo a déjà mobilisé plus de deux milliards de francs CFA pour des infrastructures sanitaires, éducatives et d’accueil.





L'édition 2026 se distingue par deux ruptures majeures. D'une part, un symposium international réunira universitaires et historiens pour décrypter l'héritage du Cheikh combattant.



D'autre part, une foire commerciale sous-régionale de cinq jours sera organisée pour dynamiser les échanges au sein de la commune de Gamadji-Saré et du département de Podor, transformant le pèlerinage en un véritable levier de croissance pour la région de Saint-Louis.



MS

