Connectez-vous
NDARINFO | Actualités de Saint-Louis, Sénégal & Nord
Accueil
Envoyer à un ami
Version imprimable
Augmenter la taille du texte
Diminuer la taille du texte

CAF : La plainte de la FRMF contre le Sénégal rejetée

Jeudi 29 Janvier 2026

LE CAIRE (AFP) – La Confédération africaine de football (CAF) a infligé un véritable camouflet à la Fédération royale marocaine de football (FRMF). En plus d’une amende record de 315 000 dollars et des suspensions d’Achraf Hakimi et Ismaël Saibari, l’instance continentale a officiellement rejeté le recours du Maroc qui visait à faire sanctionner le Sénégal pour des violations réglementaires.


CAF : La plainte de la FRMF contre le Sénégal rejetée

Le jury disciplinaire de la CAF a tranché : la plainte marocaine invoquant des violations des articles 82 et 84 du règlement de la CAN (relatifs à la sécurité et à l'organisation) par la partie sénégalaise a été jugée infondée. Cette décision confirme définitivement les résultats acquis sur le terrain et clôt le chapitre des contestations juridiques post-finale.
 

Financièrement, l'addition est historiquement lourde pour Rabat. La FRMF est condamnée à payer environ 190 millions FCFA pour divers manquements, dont le comportement des ramasseurs de balles et l'usage de lasers.

Sur le plan sportif, le coup est tout aussi dur : le capitaine Achraf Hakimi écope d'un match de suspension avec sursis, tandis qu'Ismaël Saibari est suspendu pour trois matchs ferme. Ces sanctions privent les Lions de l'Atlas de forces majeures pour leurs prochaines sorties officielles.

MS

 


Nouveau commentaire :
Facebook Twitter

Merci d'éviter les injures, les insultes et les attaques personnelles. Soyons courtois et respectueux et posons un dialogue positif, franc et fructueux. Les commentaires injurieux seront automatiquement bloqués. Merci d'éviter les trafics d'identité. Les messages des faiseurs de fraude sont immédiatement supprimés.