CAF : La plainte de la FRMF contre le Sénégal rejetée

Le jury disciplinaire de la CAF a tranché : la plainte marocaine invoquant des violations des articles 82 et 84 du règlement de la CAN (relatifs à la sécurité et à l'organisation) par la partie sénégalaise a été jugée infondée. Cette décision confirme définitivement les résultats acquis sur le terrain et clôt le chapitre des contestations juridiques post-finale.





Financièrement, l'addition est historiquement lourde pour Rabat. La FRMF est condamnée à payer environ 190 millions FCFA pour divers manquements, dont le comportement des ramasseurs de balles et l'usage de lasers.



Sur le plan sportif, le coup est tout aussi dur : le capitaine Achraf Hakimi écope d'un match de suspension avec sursis, tandis qu'Ismaël Saibari est suspendu pour trois matchs ferme. Ces sanctions privent les Lions de l'Atlas de forces majeures pour leurs prochaines sorties officielles.



MS





