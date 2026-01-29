Double peine pour le Maroc : Amende de 190 millions FCFA et suspensions pour Hakimi et Saibari

La Fédération royale marocaine de football (FRMF) ne sortira pas indemne de la finale de la CAN 2025. Le jury disciplinaire de la Confédération africaine de football (CAF) a infligé, ce mercredi, une amende record de 315 000 dollars (environ 190 millions FCFA) à l'instance marocaine, tout en suspendant plusieurs cadres de la sélection nationale.





Le verdict de la CAF est sans appel : le Maroc paie le prix fort pour les débordements survenus lors de la défaite face au Sénégal. Dans le détail, l'amende globale de 315 000 USD se décompose en trois volets : 200 000 dollars pour le comportement inapproprié des ramasseurs de balles, 100 000 dollars pour l'envahissement de la zone de l'arbitrage vidéo (VAR) par des membres du staff et des joueurs, et enfin 15 000 dollars pour l'usage de lasers par les supporters.





Sur le plan individuel, les Lions de l'Atlas perdent des éléments clés. Le capitaine Achraf Hakimi a écopé d'une suspension de deux matches (dont un avec sursis), tandis qu'Ismaël Saibari est suspendu pour trois rencontres fermes, assorties d'une amende personnelle de 100 000 dollars. Ces sanctions, qui font suite à des comportements jugés antisportifs envers le corps arbitral, marquent la volonté de la CAF de durcir le ton contre les atteintes à l'intégrité du jeu. Par ailleurs, l'instance a officiellement rejeté le recours déposé par la FRMF concernant des violations présumées du règlement par le Sénégal.





Ms/NDARINFO

