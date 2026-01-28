La fête nationale du 4 avril 2026 sera célébrée à Thiès

"Partant de sa décision de lancer un nouveau programme de modernisation des villes et territoires, dénommé 'Programme Indépendance', à dérouler à partir de l'année 2026, le Chef de l'État réitère sa volonté de délocaliser la Fête nationale du 4 avril dans un chef-lieu de région, avec les meilleures conditions d'accueil et de déroulement en termes de disponibilité d'infrastructures et de commodités essentielles", souligne le communiqué du Conseil des ministres.



