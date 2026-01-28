La fête nationale du 4 avril 2026 sera célébrée à Thiès

La ville de Thiès accueillera, cette année, la célébration de la fête nationale du 4 avril, dans le cadre du "Programme Indépendance", annoncé en novembre dernier par le chef de l'État.
Le président de la République a annoncé, en Conseil des ministres mercredi, "sa décision de délocaliser, à Thiès, la célébration de la Fête nationale du 4 avril 2026".
"Partant de sa décision de lancer un nouveau programme de modernisation des villes et territoires, dénommé 'Programme Indépendance', à dérouler à partir de l'année 2026, le Chef de l'État réitère sa volonté de délocaliser la Fête nationale du 4 avril dans un chef-lieu de région, avec les meilleures conditions d'accueil et de déroulement en termes de disponibilité d'infrastructures et de commodités essentielles", souligne le communiqué du Conseil des ministres.
Cette décision marque une rupture avec la tradition de célébrer la fête nationale principalement à Dakar, capitale administrative du pays. Thiès devient ainsi la première ville de l'intérieur à accueillir cet événement d'envergure nationale dans le cadre de la nouvelle politique de décentralisation.
Bassirou Diomaye Faye a demandé au gouvernement de faire le point sur les "choix prioritaires" retenus, la programmation des réalisations sur une période triennale et l'état d'avancement global du programme prioritaire "Indépendance" de l'Agenda national de Transformation, Sénégal 2050.
Le 19 novembre dernier, le Président Faye avait annoncé, en Conseil des ministres, la décentralisation de la célébration de la fête nationale dans les capitales régionales, dès 2026, une initiative qui sera soutenue par un plan de modernisation des infrastructures.
Le choix de Thiès s'explique notamment par les infrastructures existantes et les commodités disponibles dans cette ville située à environ 70 kilomètres de Dakar. La cité du rail dispose d'équipements et d'une capacité d'accueil jugée adaptée pour l'organisation d'un événement de cette ampleur.
Cette délocalisation s'inscrit dans la vision de développement territorial équilibré portée par les nouvelles autorités, qui entendent valoriser les régions et déconcentrer les grandes manifestations nationales.
MS/NDARINFO