Édouard Mendy : 7e clean-sheet, meilleur gardien de Saudi Pro League

Intouchable depuis le début d'année, Al-Ahli n'a fait qu'une bouchée d'Al-Ettifaq (4-0), ce mercredi en Saudi Pro League, pour signer une huitième victoire d'affilée et prendre provisoirement la deuxième place du classement. Brillant devant sa cage, Édouard Mendy a gardé un nouveau clean-sheet qui confirme sa domination dans ce registre.





Al-Ahli a écrasé Al-Ettifaq 4-0 mercredi lors de la 19e journée de Saudi Pro League. L'attaquant anglais Ivan Toney, désormais meilleur buteur du championnat avec 18 réalisations, a brillé avec un triplé et une passe décisive, devançant Julian Quiñones (Al-Qadsiah, 16) et Cristiano Ronaldo (Al-Nassr, 16).





Mais le Club royal a pu compter sur son capitaine Édouard Mendy pour confirmer sa solidité défensive. Décisif sur l'ouverture du score avec une superbe ouverture pour Riyad Mahrez, le portier sénégalais, dont les supporters d'Al-Ahli ont rendu hommage avec un tifo célébrant son titre de champion d'Afrique, a sorti deux belles parades face aux attaquants adverses.





En gardant sa cage inviolée, Édouard Mendy obtient son septième clean-sheet de la saison. Aucun autre gardien de but de Saudi Pro League ne fait mieux que lui, alors qu'il a manqué sept matchs pour cause de blessure ou en raison de sa participation à la CAN 2025, remportée par le Sénégal.





Depuis son arrivée en Arabie saoudite, l'ex-portier de Chelsea a assuré 34 clean-sheets, plus que tout autre gardien de but sur la période. Ce record confirme la régularité exceptionnelle du champion d'Afrique qui s'impose comme l'un des meilleurs gardiens du championnat saoudien.





La reconnaissance des supporters d'Al-Ahli, matérialisée par le tifo en hommage à son sacre continental, témoigne de l'importance du joueur sénégalais dans le dispositif de son équipe. Au-delà de ses performances défensives, Mendy apporte également sa contribution offensive, comme le prouve son ouverture décisive sur le premier but.





Cette performance s'inscrit dans la dynamique impressionnante d'Al-Ahli, qui enchaîne huit victoires consécutives et se positionne comme un sérieux prétendant au titre en Saudi Pro League.





Pour le football sénégalais, les performances d'Édouard Mendy en Arabie saoudite confirment le niveau d'excellence des internationaux sénégalais sur la scène internationale.





