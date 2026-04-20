La police de Grand Yoff démantèle un stratagème de viol et de chantage odieux

SÉCURITÉ | Le Commissariat d’arrondissement de Grand Yoff a mis fin à la cavale d'un livreur impliqué dans une affaire sordide d'enlèvement, de séquestration et de viols répétés.





Le suspect, qui avait instauré un climat de confiance en feignant une affection pour le fils de sa victime, une femme mariée, a transformé la vie de cette dernière en cauchemar dès janvier 2026.





Après un premier viol commis sous la contrainte à la Cité Millionnaire, l'individu a exercé un chantage odieux en simulant une captation vidéo de l'acte, menaçant de la diffuser à l'époux de la victime.





L'emprise criminelle s'est poursuivie jusqu'en mars 2026, date à laquelle le suspect a tenté d'enlever la victime sous la menace d'une arme blanche.





L'intervention d'un vigile à la Cité Poste a permis de stopper l'agresseur au terme d'une course-poursuite en tricycle qui s'est terminée par un accident. Interpellé finalement ce 18 avril 2026 grâce à une souricière, le mis en cause fait face à des indices accablants, notamment une grossesse de trois mois contractée par la victime suite aux agressions.





Il a été placé en garde à vue pour enlèvement, séquestration, viol, chantage et menace à l'aide d'une arme blanche.





MS

