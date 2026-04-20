Libération de supporters : Afif Wade, Ibrahima Diop et Abdoulaye Dieng bientôt de retour

Une première lueur d'espoir brille dans le dossier des supporters sénégalais détenus au Maroc. Sur les 18 ressortissants initialement pris en otage, trois membres du « 12e Gaïndé » ont recouvré la liberté.





Il s'agit d'Afif Wade, originaire de Richard-Toll, d'Ibrahima Diop, secrétaire général adjoint de l'association résidant à Thiaroye, et d'Abdoulaye Dieng, membre de la commission sécurité et figure connue de Pikine pour avoir présidé une ASC à Guinaw Rail.







Malgré cette libération, leur retour immédiat au pays n'est pas encore effectif. Les autorités sénégalaises, qui assurent actuellement leur prise en charge totale en territoire marocain, sont en train de coordonner les aspects logistiques de leur rapatriement.





Bien qu'ils ne soient pas attendus à Dakar ce lundi ni mardi, leur élargissement marque une étape cruciale dans les négociations diplomatiques pour la libération du reste du groupe toujours retenu.







MS/NDARINFO







