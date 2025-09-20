Lâchers d'eau de Manantali : Saint-Louis prend les devants

À l’approche des crues du fleuve Sénégal et des lâchers d’eau annoncés au barrage de Manantali, les autorités administratives de Saint-Louis ont assuré avoir pris toutes les dispositions nécessaires pour limiter les risques d’inondation.





Abou Sow, préfet du département, a indiqué que, depuis plusieurs mois, le ministère de l’Hydraulique, en collaboration avec le comité national, a organisé plusieurs réunions de préparation. Un plan régional de gestion des crues a été adopté lors du dernier Comité régional de développement (CRD), présidé par le gouverneur Al Hassan Sall, et sa mise en œuvre est déjà en cours.





Pour prévenir les risques, des sapeurs-pompiers ont été déployés dans les différents départements. De plus, des sacs de sable ont été distribués aux populations et aux associations locales, et le service régional des mines met à disposition du sable pour renforcer les diguettes dans les zones les plus vulnérables.





Un dispositif d’assistance aux sinistrés a également été mis en place. « Tous les ménages impactés seront pris en charge. Nous créerons un camp pour accueillir, sécuriser et héberger les déplacés jusqu’au retrait des eaux », a précisé le préfet.





Bien que le préfet reconnaisse que des dégâts ne peuvent être totalement exclus, il estime que le département est mieux préparé cette année. Le barrage de Diama, situé en aval, constitue également un atout supplémentaire, permettant de mieux réguler le débit du fleuve et de gagner du temps.





« Avec l’engagement des populations et des autorités, nous espérons que les crues seront moins importantes que celles de l’année passée », a conclu Abou Sow.



