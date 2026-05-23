Le Comité exécutif de PASTEF réagit aux démissions de ses cadres.

Le Comité Exécutif (COMEX) du parti PASTEF-Les Patriotes a publié, ce samedi 23 mai 2026, un communiqué visant à encadrer la vague de démissions enregistrée parmi ses militants. L'instance dit prendre acte des décisions de retrait mais pose un cadre strict quant aux formes administratives à privilégier. « Nous rappelons que l’exercice ou la renonciation aux responsabilités publiques est un choix individuel librement consenti », souligne le Comex. Elle invite toutefois les cadres démissionnaires à « privilégier les procédures et normes établies, dans le respect de la chaîne hiérarchique, en passant par les canaux officiels ». Le communiqué insiste sur la nécessité réglementaire d'attendre la notification formelle de fin de fonction émise par l’autorité compétente avant de cesser toute activité.





Un appel à la continuité du service et à la loyauté envers l'État

Afin d'éviter une paralysie des directions générales et des sociétés nationales en cette période de transition, la direction de PASTEF a adressé une directive claire aux responsables encore en poste. Le parti les exhorte explicitement à faire prévaloir les intérêts supérieurs de la nation sur les considérations de positionnement politique immédiat.





« Pour celles et ceux des responsables qui, dans l’intérêt exclusif du pays, ont décidé de continuer leur mission, nous les exhortons, en bons patriotes, à le faire avec rigueur, efficacité et loyauté jusqu’à notification d’une décision de révocation par l’autorité de nomination », conclut le Comité Exécutif.





MS/NDARINFO



