CAN 2025 : Le buteur Chérif Ndiaye blessé à l'entraînement

Mercredi 24 Décembre 2025

Le footballeur sénégalais Chérif Ndiaye n'a pas terminé la séance d'entraînement de mercredi à Tanger avec les Lions, au lendemain de leur victoire 3-0 contre le Botswana lors de la première journée du groupe D de la Coupe d'Afrique des nations de football (CAN) 2025.
 

Une sortie inquiétante en boitant


L'attaquant de Samsunspor en Turquie, auteur du troisième but sénégalais mardi contre le Botswana, a été touché par un coéquipier et a dû écourter son entraînement. Il est sorti en boitant du terrain d'entraînement, suscitant l'inquiétude du staff technique et des supporters.
 

La Fédération sénégalaise de football n'a pas encore communiqué sur le niveau de sa blessure, laissant planer le doute sur sa disponibilité pour le choc crucial contre la République démocratique du Congo prévu samedi 27 décembre.


Un buteur important pour les Lions

Chérif Ndiaye avait inscrit le but du 3-0 à la 90e minute contre le Botswana, parachevant la belle victoire des Lions. Sa blessure survient au pire moment, à quelques jours du match décisif contre la RD Congo qui déterminera probablement le leader du groupe D.


Le staff médical des Lions devrait communiquer prochainement sur l'état de santé de l'attaquant et sa capacité à participer au prochain match. En attendant, Pape Thiaw pourrait devoir revoir ses plans offensifs si la blessure s'avérait sérieuse.

MS
 


