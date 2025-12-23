CAN 2025 : Pape Thiaw aligne son onze type, Jakobs titulaire contre le Botswana

Après les prises de becs avec la FIFA et Cesc Fabregas, place au terrain pour les joueurs de l'Équipe Nationale du Sénégal et leur sélectionneur. Les partenaires de Kalidou Koulibaly affrontent le Botswana ce mardi pour leur entrée en lice à la Coupe d'Afrique des Nations 2025. Avec la République démocratique du Congo et le Bénin en cours de route dans ce groupe D, les joueurs sénégalais ne devront pas se rater dans ce match piège disputé au Stade Ibn-Batouta de Tanger.



