CAN 2025 : Pape Thiaw aligne son onze type, Jakobs titulaire contre le Botswana

Après les prises de becs avec la FIFA et Cesc Fabregas, place au terrain pour les joueurs de l'Équipe Nationale du Sénégal et leur sélectionneur. Les partenaires de Kalidou Koulibaly affrontent le Botswana ce mardi pour leur entrée en lice à la Coupe d'Afrique des Nations 2025. Avec la République démocratique du Congo et le Bénin en cours de route dans ce groupe D, les joueurs sénégalais ne devront pas se rater dans ce match piège disputé au Stade Ibn-Batouta de Tanger.
Ismail Jakobs titularisé au poste de latéral gauche
Comme annoncé par Wiwsport, Pape Thiaw a choisi de s'appuyer sur Ismail Jakobs au poste de latéral gauche en l'absence d'El Hadji Malick Diouf, suspendu. Alors qu'il a peu joué avec les Lions et a perdu sa place de titulaire, le sociétaire de Galatasaray a une belle opportunité pour redistribuer les cartes lors de ce match d'ouverture.
Il pourra compter sur une défense identique puisque Krépin Diatta, Kalidou Koulibaly et Moussa Niakhate sont logiquement alignés, devant le gardien de but Édouard Mendy. La charnière centrale composée du capitaine Koulibaly et de Niakhate inspire confiance pour verrouiller la défense sénégalaise face aux attaques botswanaises.
Gana Gueye et Pape Gueye au milieu
Au milieu de terrain, le sélectionneur national a donné sa préférence à Idrissa Gana Gueye, préféré à Lamine Camara, Pape Matar Sarr ou encore Pathé Ciss, et à Pape Gueye. Le duo formé par les deux "Gueye" apporte expérience et solidité dans l'entrejeu des Lions, un secteur clé pour contrôler le tempo du match.
Pas de surprise en attaque non plus. Comme c'était attendu, Nicolas Jackson commencera la CAN en tant que titulaire à la pointe de l'attaque. Le joueur de Chelsea a des choses à prouver alors que la concurrence est féroce à son poste avec Boulaye Dia et Habib Diarra qui attendent leur chance sur le banc.
Le quatuor offensif de feu aligné
Pour le reste, Iliman Ndiaye, Sadio Mané et Ismaïla Sarr sont bien présents pour former le quatuor offensif habituel des Lions. Cette attaque de feu, capable de faire des différences à tout moment, constitue l'une des principales forces du Sénégal dans cette compétition.
Avec cette composition, Pape Thiaw mise sur
l'expérience et la stabilité pour entamer la compétition du bon pied. Les Lions n'ont pas le droit à l'erreur face à un Botswana qui rêve de créer la surprise et de s'offrir l'un des favoris du tournoi.
Le coup d'envoi de ce premier match décisif sera donné à 15h00 GMT (16h00 heure de Dakar) au stade Ibn-Batouta de Tanger.
MS